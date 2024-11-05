الامارات | منصور بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة مريم القمزي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 05 نوفمبر 2024

قدم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى مريم ناصر حارب القمزي، والدة اللواء ركن محمد خلفان خميس المهيري، وكل من عبدالله، وأحمد وناصر خلفان خميس المهيري، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وقدم سموه صادق العزاء والمواساة إلى أنجال وذوى الفقيدة داعياً الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته.