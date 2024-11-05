في عيد الحب بمصر.. محمد العمروسي يوجّه رسالة رومانسية لخطيبته مي فاروق

ميرنا وليد - بيروت - احتفل الممثل المصري محمد العمروسي، بعيد الحب في مصر، الذي يحتفل به في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر، برسالة رومانسية إلى خطيبته الفنانة المصرية مي فاروق، والتي نشرها عبر صفحته الرسمية.
وشارك محمد متابعيه عبر حسابه الرسمي على إحدى مواقع التواصل الإجتماعي، صورة تجمعه بمي فاروق، وأرفقها بتعليق بكلمات مؤثرة، كتب فيه: "كل يوم وانا بحبكِ اكتر كل ثانية حبك جوايا بيزيد انتى احلى حاجة حصلتلي كنت مستنيكي من زمان ياست البنات ربنا يحفظك يا نصي الحلو بحبك كل سنه وانتى معايا Happy valentine my heart".
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