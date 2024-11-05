وزير الداخلية يدشن مشروع التحول الرقمي في القوات الخاصة للأمن والحماية

دشن وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، مشروع التحول الرقمي في قيادة القوات الخاصة للأمن والحماية في الرياض. واطلع وزير الداخلية عقب التدشين على "الدوريات الذكية"، المزودة بأحدث تقنيات التتبع والمراقبة المتقدمة والتوثيق الأمني والطائرات بدون طيار مما يسهم في دعم العمليات الميدانية بكفاءة.



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