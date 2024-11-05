استنفرت وزارة البلديات والإسكان جهودها في معالجة التشوهات البصرية بمختلف مناطق المملكة، حيث بلغ إجمالي عناصر التشوهات البصرية التي عملت على معالجتها خلال العام الماضي 43 عنصرا، وتمت معالجة أكثر من 40 ألف بلاغ لتحسين المشهد الحضري، وبلغ إجمالي الشوارع التي تشرف عليها البلديات 570 ألف شارع، في وقت بلغت فيه التكتلات العمرانية الحاضنة للحدائق 58%، وإجمالي الأراضي التي اكتمل أو بدأ تطويرها، ودخلت حيز التداول 189 م² في 18 مدينة سعودية.

1500 تدخل

كشف تقرير «مدينتي»، الصادر عن وزارة البلديات والإسكان للعام الماضي، استهداف إنشاء وتطوير 7 آلاف حديقة، و1500 تدخل حضري على مستوى مناطق المملكة حتى عام 2030، التي تهدف إلى جعل 3 مدن سعودية ضمن أفضل 100 مدينة سعودية ملائمة للعيش في العالم، وتطوير ساحات عامة ذات طابع ثقافي واجتماعي ورياضي وترفيهي، وتعزيز الرفاهية المجتمعية والجاذبية البصرية في المدن، وزيادة عدد الأنشطة الرياضية، وتعزيز مفهوم المدن الصحية، وتعزيز القطاع الترفيهي.

19 % خصخصة

بلغ إجمالي الخدمات البلدية التي تمت خصخصتها 19% من الخدمات البلدية، واستفادت 1.5 مليون أسرة سعودية من توفير السكنية والتمويلية، وتم دعم القروض العقارية لـ747 ألف أسرة، واستفادت 101 ألف أسرة من «سكني»، وفاقت عقود الإيجار السكنية الموثقة عقود الإيجار التجارية، التي بلغت 6.6 مليون عقد إيجار سكني، مقابل 1.3 مليون عقد إيجار تجاري، وإشراف القطاع البلدي على 570 ألف شارع من خلال تقديم خدمات: الصيانة والنظافة والرصف والإنارة.

خصخصة وتطوير

%58 التكتلات العمرانية الحاضنة للحدائق

%19 خصخصة الخدمات البلدية

1500 تدخل حضري

معالجة 43 عنصرا من التشوهات البلدية

إنشاء وتطوير 7 آلاف حديقة

7 أهداف لمشروع تطوير الحدائق والمدن

570 ألف شارع يشرف عليها القطاع البلدي