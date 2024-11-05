1500 تدخل
كشف تقرير «مدينتي»، الصادر عن وزارة البلديات والإسكان للعام الماضي، استهداف إنشاء وتطوير 7 آلاف حديقة، و1500 تدخل حضري على مستوى مناطق المملكة حتى عام 2030، التي تهدف إلى جعل 3 مدن سعودية ضمن أفضل 100 مدينة سعودية ملائمة للعيش في العالم، وتطوير ساحات عامة ذات طابع ثقافي واجتماعي ورياضي وترفيهي، وتعزيز الرفاهية المجتمعية والجاذبية البصرية في المدن، وزيادة عدد الأنشطة الرياضية، وتعزيز مفهوم المدن الصحية، وتعزيز القطاع الترفيهي.
19 % خصخصة
بلغ إجمالي الخدمات البلدية التي تمت خصخصتها 19% من الخدمات البلدية، واستفادت 1.5 مليون أسرة سعودية من توفير السكنية والتمويلية، وتم دعم القروض العقارية لـ747 ألف أسرة، واستفادت 101 ألف أسرة من «سكني»، وفاقت عقود الإيجار السكنية الموثقة عقود الإيجار التجارية، التي بلغت 6.6 مليون عقد إيجار سكني، مقابل 1.3 مليون عقد إيجار تجاري، وإشراف القطاع البلدي على 570 ألف شارع من خلال تقديم خدمات: الصيانة والنظافة والرصف والإنارة.
خصخصة وتطوير
%58 التكتلات العمرانية الحاضنة للحدائق
%19 خصخصة الخدمات البلدية
1500 تدخل حضري
معالجة 43 عنصرا من التشوهات البلدية
إنشاء وتطوير 7 آلاف حديقة
7 أهداف لمشروع تطوير الحدائق والمدن
570 ألف شارع يشرف عليها القطاع البلدي
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