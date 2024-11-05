الخميس.. نهاية اختبارات الفصل الدراسي الأول وترقب لنتائج "نور"

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الدمام - شريف احمد - يُسدل الستار بعد غدٍ الخميس على اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام 1446 هـ في جميع المدارس الحكومية والأهلية بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، وسط ترقبٍ كبير من الطلاب وأولياء أمورهم لإعلان النتائج عبر نظام ”نور“ التعليمي في نفس اليوم.وينتظر أن يستأنف الطلاب الدراسة مع بداية الفصل الدراسي الثاني في 15-5-1446 هـ، بعد انتهاء فترة إجازة قصيرة تتيح لهم فرصةً للاستراحة والترويح عن النفس بعد فترة الاختبارات.ويُعد نظام ”نور“ أحد أهم الأدوات الإلكترونية التي تعتمد عليها وزارة التعليم في إعلان نتائج الطلاب، حيث يُمكن لأولياء الأمور والطلاب الوصول إلى النتائج بكل سهولة ويسر عبر الرابط الإلكتروني الذي توفره الوزارة، بالإضافة إلى العديد من الخدمات، مثل: الإطلاع على الجدول الدراسي، ومتابعة الغياب والحضور، والتواصل مع المعلمين، والاطلاع على التقارير الأكاديمية، والحصول على نتائج الاختبارات.