الانتخابات الأمريكية.. بدء فتح مراكز الاقتراع في عدد من الولايات

أخبار متعلقة منافسة محتدمة للسيطرة على الكونجرس الأمريكي في أول فرز حضوري بالانتخابات الأمريكية.. تعادل هاريس وترامب

الدمام - شريف احمد - فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في أنحاء واسعة من الولايات المتحدة ليختار الناخبون ما إذا كان الجمهوري دونالد ترامب، أو الديمقراطية كامالا هاريس، سيكون رئيسًا لبلادهم خلال الأعوام الأربعة المقبلة.ويمكن للناخبين في ولايات تشمل نيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت ومين وفيرجينيا وكنتاكي وإنديانا، البدء في الإدلاء بأصواتهم بداية من الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي (1100 بتوقيت جرينتش).ومن المقرر أن تفتح المزيد من الولايات مراكز الاقتراع لديها ساعة تلو الأخرى، حيث ستكون ولايتا ألاسكا وهاواي آخر ولايتين. وكان التصويت المبكر قد بدأ بالفعل قبل أسابيع في الكثير من الولايات، مما يسمح للسكان بالتصويت بصفة شخصية في مواقع مخصصة، أو عن طريق ارسال التصويت بالبريد.وبحسب ما نقلته وسائل إعلام أمريكية عن إحصاءات صادرة عن مسؤولي الانتخابات ومراكز الأبحاث، فإن هناك أكثر من 75 مليون شخص قد اتخذوا قرارهم بالفعل.وفي المجمل، هناك نحو 240 مليون شخص يحق لهم التصويت في الانتخابات.