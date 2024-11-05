شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة اللبنانية: مقتل 3 أشخاص في غارة للاحتلال الإسرائيلي شرقي البلاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، استشهاد ثلاثة أشخاص في غارة لبنانية على بلدة في البقاع بشرق البلاد.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن "غارة العدو الإسرائيلي على حورتعلا أدت إلى استشهاد ثلاثة أشخاص".

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن "مسيرة معادية استهدفت سيارة في بلدة طليا (البقاع الشمالي)، ما أدى إلى سقوط شهيدين".

