شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد انتخابات الاتحادات الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الاتحادات الرياضية موعد عقد انتخابات الجمعيات العمومية، والتي تقام على مدار شهرى نوفمبر و ديسمبر، بعد أن أخطرت اللجنة الأولمبية الاتحادات الرياضية بالانتهاء من عقد الجمعيات قبل 30 ديسمبر القادم.

وهناك 5 اتحادات فازت بالتزكية وهى السلاح والفروسية، و الجمباز، والترايثلون، بالإضافة إلى كمال الاجسام.

وينطلق ماراثون الانتخابات يوم الأربعاء 6 نوفمبر مع اتحاد الرماية، بينما الفروسية يوم الخميس 7 نوفمبر، على أن تقام انتخابات اتحاد ألعاب القوى يوم الجمعة 8 نوفمبر.

وتقام انتخابات الجمباز يوم الثلاثاء 12 نوفمبر بينما اتحاد السباحة و السلة يوم 15 من نفس الشهر، على أن تقام انتخابات اتحاد الهوكي يوم الأحد 17 نوفمبر.

وتعقد انتخابات اتحاد رفع الأثقال واتحاد الجودو يوم الجمعة 22 نوفمبر، والترايثلون والتايكوندو يوم السبت 23 نوفمبر على أن تقام انتخابات اتحاد الجولف يوم الأربعاء 27 نوفمبر

وتقام انتخابات اتحاد التجديف والريشة الطائرة يوم الجمعة 29 نوفمبر، فيما تقام انتخابات 4 اتحادات رياضية يوم 30 نوفمبر وهم الملاكمة، المصارعة، الكانوي- الكاياك، التنس الأرضي.

وفى ديسمبر تقام انتخابات 11 اتحاد ، أولها اتحاد الإسكواش وتقرر يوم 1 ديسمبر موعدا للجمعية العمومية، والسلاح والطائرة والرجبى يوم 6 ديسمبر

وتقام انتخابات اتحاد الدراجات يوم السبت 7 ديسمبر وكرة القدم يوم الثلاثاء 10 ديسمبر، وكمال الاجسام يوم 11 ديسمبر، ثم انتخابات كرة اليد وتنس الطاولة و الشراع يوم الجمعة 13 ديسمبر.

وتقام انتخابات اتحاد القوس والسهم والخماسى الحديث يوم السبت 14 ديسمبر .



