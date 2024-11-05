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حرب لبنان.. مقتل 97 شخصًا من الطواقم الطبية والطوارئ

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اليوم - وكالات 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قتل 97 شخصًا من الطواقم الطبية والطوارئ جراء الغارات الإسرائيلية على لبنان.
جاء هذا بحسب ما أعلن فراس الأبيض، وزير الصحة اللبناني، وفقًا لـ "العربية"، موضحًا أن عشرات المراكز الطبية تضررت جراء الغارات الإسرائيلية.

حرب إسرائيل في لبنان

هذا ونفى "الأبيض" ما يردده الاحتلال الإسرائيلي بوجود أسلحة في المستشفيات، قائلًا: "لا صحة لادعاءات إسرائيل بوجود أسلحة في المستشفيات".
وأضاف نافيًا: "لا صحة لادعاءات إسرائيل بشأن استخدام المعابر لأغراض عسكرية".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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