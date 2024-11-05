شكرا لقرائتكم خبر عن حرب لبنان.. مقتل 97 شخصًا من الطواقم الطبية والطوارئ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتل 97 شخصًا من الطواقم الطبية والطوارئ جراء الغارات الإسرائيلية على لبنان.

جاء هذا بحسب ما أعلن فراس الأبيض، وزير الصحة اللبناني، وفقًا لـ "العربية"، موضحًا أن عشرات المراكز الطبية تضررت جراء الغارات الإسرائيلية. حرب إسرائيل في لبنان هذا ونفى "الأبيض" ما يردده الاحتلال الإسرائيلي بوجود أسلحة في المستشفيات، قائلًا: "لا صحة لادعاءات إسرائيل بوجود أسلحة في المستشفيات".

وأضاف نافيًا: "لا صحة لادعاءات إسرائيل بشأن استخدام المعابر لأغراض عسكرية".