شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. استعادة 18 موقعًا على الواجهة البحرية بمساحة 217 ألف م2 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعادت أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات المعنية، خلال الأسبوع الجاري، 18 موقعا من الأراضي الحكومية على الواجهة البحرية في أبحر الشمالية، بمساحة تجاوزت الـ 217 ألف مترا مربعا، وذلك ضمن جهودها المستمرة لحماية الممتلكات العامة.



تهيئة المواقع كمتنفسات عامة

وبلغ مجموع الأراضي المستعادة منذ بدء الحملة الميدانية لإزالة التعديات 52 موقعا، بإجمالي مساحة نحو الـ 3 مليون 254 ألف مترًا مربعًا، إذ تسعى الأمانة إلى إعادة تهيئة هذه المواقع وفتحها كمتنفسات عامة.

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وشددت أمانة جدة على مواصلة الجهود مع الجهات المعنية، لاستعادة الأراضي الحكومية على الواجهات البحرية، وتطبيق الإجراءات النظامية، وإزالة المواقع المخالفة، لتعزيز الاستفادة من تلك الواجهات كوجهة سياحية واستثمارية، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.