شكرا لقرائتكم خبر عن "شباب النواب" توصى بتشكيل لجنة مشكلات الأندية الرياضية المطلة على النيل والان مع تفاصيل الخبر

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، بتشكيل لجنة برئاسة نائب محافظ الدقهلية، ومدير مديرية الشباب والرياضة ومدير مديرية الرى والموارد المائية بمحافظة الدقهلية والمستشار القانونى للمحافظة للبت فى حل المشاكل التى تواجه بعض النوادى التى تطل على نهر النيل، مع إفادة اللجنة بما تم الاتفاق عليه.

كنا ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نجيب خالد، بشأن أسباب عدم تخصيص أرض لإعادة نادى الجمالية الرياضى بمحافظة الدقهلية، والذى ازيل اثناء تطوير بحيرة. المنزلة.

وأكد المستشار محمد دياب المستشار القانونى لوزير الشباب والرياضة أن الوزارة ليست جهة تخصيص، ولا مانع من إقامة النادى بعد موافاتنا بقرار التخصيص من وزارة الرى حال توافر الاعتمادات المالية، معلنا الموافقة على تشكيل لجنة لمعاينة الأرض بتمثيل وزارة الشباب والرياضة (بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية).



وبناء على ما دار من مناقشات فقد أوصت اللجنة بتشكيل لجنة برئاسة نائب المحافظ وبحضور مقدم طلب الإحاطة النائب محمد نجيب خالد ومدير مديرية الشباب والرياضة ومدير مديرية الرى والموارد المائية بمحافظة الدقهلية والمستشار القانونى للمحافظة لتخصيص مساحة لإقامة نادى الجمالية للألعاب الرياضية والمائية، مع إفادة اللجنة بما تم الاتفاق عليه.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدى الأمير، بشأن تأخر تنجيل الملاعب الخماسية بمراكز شباب مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية، والتى تم تسليمها منذ سنة للشركة المنفذة ولم يتم البدء حتى الآن فى الاعمال وهذه المراكز هى (مركز شباب أبو الأخضر- الحوتة - أولاد نور- أولاد ناصر) ومركز شباب المنزلة عدم الصيانة.

ومن جانبه افاد المستشار محمد دياب المستشار القانونى لوزير الشباب والرياضة بقيام الإدارة المركزية بتنفيذ بعض المشروعات بالمحافظة من العام المالى 2020-2024 (بعدد 61) ما بين ملاعب ومبانى إدارية بمراكز الشباب بالمحافظة – تم توريد وتركيب عدد 50 وحدة بمراكز الشباب ما بين صالة جيم وحدائق أطفال وأثاث وأدوات رياضية، كما أفاد ايضًا بأنه تم إدراج مركز شباب أبو الأخضر بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة المرحلة الثانية (مبنى – ملعب سباعى – صالة نشاط – سور)، مركز شباب الحوتة (مبنى – سور - ملعب)، مركز شباب أولاد نور (مبنى – سور – ملعب)، مركز شباب أولاد ناصر ( مبنى – سور – ملعب).



وأشار إلى أنه تم إدراج هذه الملاعب بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة وسيتم البدء فى التنفيذ فور البدء بالمرحلة الثانية من المبادرة، أما فيما يخص عدم صيانة الملعب الخماسى بالمنزلة سيتم تكليف الإدارة الهندسية لعمل مقايسة للملعب سيتم البدء فيه بعد إصدار الموافقة عليه من الوزارة، كما أضاف بشأن مساحة 400 متر بالمركز سيتم إنشاء حمام سباحة كطرح استثمارى له.



جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة مرفت عازر بشأن عدم حل بعض المشاكل الخاصة ببعض النوادى بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية وذلك بحضور اللواء إسماعيل الفار مساعد وزير الشباب والرياضة لقطاع الشباب، والمستشار محمد دياب المستشار القانونى لوزارة الشباب والدكتور علاء جاب الله مدير الاتصال السياسى بالوزارة.