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القبض على مقيمَين لترويجهما 1.5 كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدرة

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قبضت شرطة منطقة الرياض على مقيمَين من الجنسية الباكستانية لترويجهما (1.5) كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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