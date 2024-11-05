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شكرا لقرائتكم خبر عن بينها المسارات الاستراتيجية.. "أكاديمية الإعلام" تستعرض خططها في 2025 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - رأس مساعد وزير الإعلام الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث، اليوم اجتماع مجلس إدارة أكاديمية الإعلام السعودية الثالث في الرياض.
وفي مستهل الاجتماع رحّب بأعضاء المجلس مثمنًا جهودهم في دعم وتطوير القطاع الإعلامي.
هذا إضافة إلى خطط الأكاديمية لعام 2025، المشتملة على دعم مسارات متخصصة مثل الإعلام الرياضي والإعلام العقاري، وبرنامج الماجستير التطبيقي.
مما يذكر أن أكاديمية الإعلام السعودية تسعى إلى تعزيز الابتكار ودعم الكفاءات الوطنية، تماشيًا مع برامج رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها نحو بناء إعلام مبتكر ومؤثر وجذّاب.
وفي مستهل الاجتماع رحّب بأعضاء المجلس مثمنًا جهودهم في دعم وتطوير القطاع الإعلامي.
مستقبل الإعلام في الذكاء الاصطناعيواستعرض المجلس التحديثات على المسارات الاستراتيجية للأكاديمية، ومناقشة برامج التعليم والتدريب، بما في ذلك إطلاق مسار برامج التدريب بالتعاون مع عدد من الجامعات العالمية، والإعداد لمعسكر مستقبل الإعلام في الذكاء الاصطناعي.
هذا إضافة إلى خطط الأكاديمية لعام 2025، المشتملة على دعم مسارات متخصصة مثل الإعلام الرياضي والإعلام العقاري، وبرنامج الماجستير التطبيقي.
تعزيز الابتكار ودعم الكفاءات الوطنيةكما ناقش المجتمعون مراحل التقدم في مسار الشـراكات الاستراتيجية، إلى جانب الاستثمار في مركز الابتكار والبحوث من خلال التعاون مع جهات عالمية رائدة.
مما يذكر أن أكاديمية الإعلام السعودية تسعى إلى تعزيز الابتكار ودعم الكفاءات الوطنية، تماشيًا مع برامج رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها نحو بناء إعلام مبتكر ومؤثر وجذّاب.