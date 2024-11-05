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بينها المسارات الاستراتيجية.. "أكاديمية الإعلام" تستعرض خططها في 2025

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واس - الرياض  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - رأس مساعد وزير الإعلام الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث، اليوم اجتماع مجلس إدارة أكاديمية الإعلام الثالث في الرياض.
وفي مستهل الاجتماع رحّب بأعضاء المجلس مثمنًا جهودهم في دعم وتطوير القطاع الإعلامي.

مستقبل الإعلام في الذكاء الاصطناعي

واستعرض المجلس التحديثات على المسارات الاستراتيجية للأكاديمية، ومناقشة برامج التعليم والتدريب، بما في ذلك إطلاق مسار برامج التدريب بالتعاون مع عدد من الجامعات العالمية، والإعداد لمعسكر مستقبل الإعلام في الذكاء الاصطناعي.
هذا إضافة إلى خطط الأكاديمية لعام 2025، المشتملة على دعم مسارات متخصصة مثل الإعلام الرياضي والإعلام العقاري، وبرنامج الماجستير التطبيقي.

تعزيز الابتكار ودعم الكفاءات الوطنية

كما ناقش المجتمعون مراحل التقدم في مسار الشـراكات الاستراتيجية، إلى جانب الاستثمار في مركز الابتكار والبحوث من خلال التعاون مع جهات عالمية رائدة.
مما يذكر أن أكاديمية الإعلام السعودية تسعى إلى تعزيز الابتكار ودعم الكفاءات الوطنية، تماشيًا مع برامج رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها نحو بناء إعلام مبتكر ومؤثر وجذّاب.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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