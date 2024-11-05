متابعة أداء الأبناء في نور إلكترونيا

أدرجت وزارة التعليم ميزة جديدة لنظام «نور» الإلكتروني، تمكن ولي الأمر من متابعة نسب تقدم الأبناء بشكل تفصيلي، مع مقارنة أداء الطالب في الفصل الدراسي الحالي بأدائه في الفصل والعام السابق. كما توضح الميزة الجديدة المعدل العام للطالب مقارنة بمتوسط طلاب الفصل وطلاب الصف الدراسي.

قبل اعتماد النتيجة

أبان تربويون وتربويات لـ«دوت الخليج» أن أبرز ما يميز الإضافة الجديدة هو أنها أتاحت لولي الأمر معرفة درجات الطالب في الاختبار النهائي حتى قبل اعتماد النتيجة النهائية في نظام «نور». ففور رصد درجة الاختبار النهائي لأي مادة من المواد الدراسية، يمكن لولي الأمر الاطلاع على الدرجة. كما يمكن الاطلاع على درجات الأعمال الفصلية من واجبات ومشاركة واختبارات قصيرة ومهام أدائية، وبالتالي يتمكن ولي الأمر من معرفة درجات أبنائه في «نور» أولًا بأول عند الرصد، ولن يتطلب الأمر الانتظار حتى إعلان النتيجة عقب اليوم الأخير للاختبارات النهائية، ويستطيع ذلك في تكرار «تحديث» الدخول إلى «نور».

تقدم واضح

أوضح التربيون أن ‏هذه الميزة لها إيجابيات عدة، حيث تمكن ولي الأمر من متابعة مستوى تقدم الطالب بشكل مستمر، وتوضح جوانب القوة والضعف لديه، لتقوم الأسرة بعد ذلك بدورها من خلال التحفيز في حال كان أداء الطالب في تقدم واضح أو التدخل لتدارك أي تقصير في حال كان أداء الطالب منخفضًا. كما يمكن لهذه الميزة أن تساعد الأسرة في إعداد جدول يومي للطالب، يتم من خلاله إعطاء المواد التي يظهر فيها الطالب تراجعًا أولوية ووقتا مناسبا للمذاكرة على حساب مواد أظهر فيها الطالب تقدمًا واضحًا.

تحدٍ جديد

أشار الخبراء إلى أنه مع وجود إيجابيات عدة للميزة الجديدة، فإنها قد تجعل الأسرة تواجه تحديًا جديدًا، فمعرفة الطالب درجته في أثناء فترة تأديته للاختبارات النهائية قد يكون لها أثر سلبي على نفسية الطالب في حال كانت درجته في أحد الاختبارات النهائية منخفضة، وعكس ما كان يأمل، وبالتالي قد يؤدي ذلك للتأثير على دافعية الطالب للإنجاز، واستعداده للاختبارات اللاحقة، مما قد يؤثر على أدائه العام، وبالتالي انخفاض مستواه. لذا قد يكون من الأفضل أن تكون هذه الميزة متاحة في حساب ولي الأمر فقط دون أن تظهر في حساب الطالب في نظام «نور»، كي لا يكون لها أي أثر سلبي على الطالب.

خطوات للدخول على نظام «نور»

• اختيار الطالب.

• اختيار نسبة تقدم الطالب.

• النزول لخانة معدل المواد.

• اختيار المادة.

• الضغط على عرض التفاصيل.