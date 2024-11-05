جهاز الخدمة السرية الأميركي: نعمل على إقامة سياج وإضافة تدابير أمنية حول البيت الأبيض بالتزامن مع الانتخابات

اعلن جهاز الخدمة السرية الأميركي اننا "نعمل على إضافة تدابير أمنية حول البيت الأبيض بالتزامن مع الانتخابات"، عبر العمل على تركيب أسوار ونوافذ مغلقة كإجراء وقائي ضد الاضطرابات المحتملة قبل انتخابات يوم الثلاثاء.

ولفتت "فوربس" الى ان الاجراءات تشمل مبنى الكابيتول الأميركي والبيت الأبيض ووزارة الخزانة ومقر إقامة نائب الرئيس في واشنطن العاصمة من بين المباني الحكومية التي تم تركيب سياج وقائي فيها. وتشمل السياجات المثبتة حول المباني الحكومية سياجًا معدنيًا بارتفاع ثمانية أقدام ومضادًا للتسلق، ويحيط مبنى الكابيتول برفوف دراجات عليها لافتات تنص على: "خط الشرطة: لا تعبر".

كما قامت السلطات بتركيب سياج حول جامعة هوارد، جامعة هاريس الأم وموقع حفل مراقبة ليلة الانتخابات، حيث سيتم إغلاق الشوارع المحيطة اعتبارًا من ليلة الاثنين.

وقامت الشركات في العاصمة، بما في ذلك Peet's Coffee وMcDonald's، بتغطية نوافذها بألواح خشبية تحسبًا للنهب المحتمل أو العنف في الشوارع.

وسيتم أيضًا تركيب سياج حول بالم بيتش مركز مؤتمرات مقاطعة ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا، حيث سيستضيف الرئيس السابق دونالد ترامب حفل مراقبة الانتخابات، وسيتم إغلاق بعض الطرق المحيطة بالمركز.

وأفادت صحيفة واشنطن بوست أن شرطة العاصمة ليست على علم بأي تهديدات موثوقة وقالت إنه "لا داعي لأي إنذار".