شكرا لقرائتكم خبر عن فريد زهران يلتقى الأمين العام المساعد بالجامعة العربية لتوصيل عدد من الرسائل والان مع تفاصيل الخبر

التقي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ورئيس التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي، السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، بمشاركة النائب فريدي البياضي، نائب رئيس الحزب للعلاقات الخارجية وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب والنائبة أميرة صابر، نائب رئيس الحزب لشؤون التخطيط وأمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب.

ودار اللقاء حول التعريف بدور التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي و مجريات اجتماعه الذي تم الشهر الماضي بالقاهرة وحضره ممثلون عن 16 حزبا من 13 دولة عربية، حيث تم انتخاب هيكله التنظيمي وإقرار لائحته الداخلية.

وحرص فريد زهران علي إيصال عدد من الرسائل الهامة لممثلي جامعة الدولة العربية بشأن حرب الإبادة والتطهير العرقي التي يشنها الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والقدس و التي أسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من الضحايا في حرب رامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.

‎كما أكد علي دعوة الجامعة لتفعيل كافة أدوات وأدوارها لتحقيق وقف دائم وشامل وفوري لحرب الإبادة التي تجري على قطاع غزة وكذلك الحرب علي لبنان، والعمل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وقرارات محكمة العدل الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وحث كافة دول العالم لإنهاء الإحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.

واستعرض السفير حسام زكي الجهود التي تقوم بها الجامعة وعملها المستمر لوقف الحرب الدائرة بمنطقة الشرق الأوسط وتكثيف التعاون العربي في اطار القمة العربية الاسلامية المرتقبة، وجهود العمل العربي المشترك لنزع فتيل الأزمة والتوصل لوقف اطلاق النار في غزة ولبنان.

كما أشاد زكي بموقف التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي و دوره في التحالف الديمقراطي العالمي، وناقش الاجتماع أيضاً آليات التعاون و التنسيق الممكنة بين التحالف و جامعة الدول العربية.