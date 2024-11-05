وصول الطائرة 19 من المساعدات الإغاثية السعودية إلى المطار

يستمر مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية بتسير الجسر الجوي الإغاثي إلى لبنان حيث وصلت اليوم إلى مطار بيروت الدولي الطائرة التاسعة عشر، وعلى متنها المساعدات الإغاثية تتضمن مواد غذائية وايوائية.

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