شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبّه من أمطار ورياح شديدة على منطقة حائل والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة حائل، اليوم الثلاثاء، من هطول أمطار على منطقة حائل، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وجريان للسيول، وصواعق رعدية، وتساقط البرد، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، ‏تؤدي إلى تدنٍ في ‏مدى ‏الرؤية الأفقية.وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 9 مساءً.