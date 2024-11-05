شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ترصد إبداعات 200 طالب وطالبة في هاكثون تقني بجامعة جدة والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية