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شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ترصد إبداعات 200 طالب وطالبة في هاكثون تقني بجامعة جدة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - توافد أكثر من 200 طالب وطالبة من مختلف جامعات المملكة للمشاركة في هاكاثون استشراف المستقبل، والذي يهدف إلى تمكين الطلبة والطالبات المبدعين في إيجاد حلول مبتكرة لاستشراف المستقبل، معتمدين على تقنيات علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، وتحديدًا عن طريق تحليل بيانات السلاسل الزمنية للتحديات الراهنة في مجالات حياتية مختلفة.
هذا الهاكاثون يهدف إلى الإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
”اليوم“ رصدت تفاعل الأكاديميين والطلبة من أبناء وبنات المملكة الذين قدموا لوضع حلول برمجية لحزمة من التحديات التقنية الحقيقية والفعلية التي تواجه 4 قطاعات، تتمثل في «البيئة والطاقة - واللوجستيات - والدفاع - والقطاع المصرفي».
وأوضح نائب رئيس قسم نظم وتقنية المعلومات بجامعة جدة، د. أحمد العمري، أن هاكاثون جامعة جدة لعلوم البيانات يجمع طلاب وطالبات من مختلف جامعات المملكة، لوضعهم أمام تحديات تقنية حقيقية بالمملكة في 4 مسارات وذلك بالشراكة مع أحد الشركات الرائدة عالمياً.
وتابع "ويهدف الهاكثون لتأهيل الطلبة المبدعين إلى سوق العمل بتجارب مختلفة وحقيقية على أرض الواقع، حيث قام 41 فريق بالتسجيل والمشاركة من مختلف الجامعات بما يقارب الـ 200 طالب وطالبة، وسيتم تتويج الفائزين بجائزة الشارة الإلكترونية بمسمى ”الفائز بالهاكاثون“ من معهد ساس العالمي إذ بإمكان الطالب إضافتها في حسابه لينكد ان، هذا بالإضافة إلى عدة هدايا عينية، كذلك سيتم منح جوائز مالية للفائزين في الهاكاثون ستقدم من الراعي الذهبي الهاكاثون".
قالت الطالبة ديما حكيم، إنها في السنة الرابعة من تخصصها في علوم البيانات أن حبها وشغفها بتخصصها ساهم في تواجدها مع زميلاتها للمشاركة في الهاكاثون ولاكتساب خبرات إضافية، كما أن الهاكثون نتعامل فيه مع علوم البيانات والذكاء الاصطناعي ونبتكر مشاكل وحلول لها في مجموعات عن طريق التعاون، والتفاعل بهدف تعزيز التعلم والتطوير الاجتماعي لتحقيق هدف مشترك.
فيما بين الطالب يوسف باطوق حماسه في المشاركة مع زملائه لحل عدة مشكلات ولعدة مسارات، وهي تجربة مثرية خصوصاً أنها مقدمة من الجامعة بالتعاون مع إحدى الشركات الرائدة والتي تعمل لتنمية المهارات بأسلوب يُشجع التفاعل بين الطلاب، مما يجعل التعلم أكثر فعالية وتفاعلية.
وبين أنه بدأ قبل السنة الأخيرة في التفكير بمشروع التخرج والذي يحل إحدى المشاكل لذوي الإعاقة، مبدياً أمله الكبير في رؤية المملكة 2030، مؤكداً ان المخرجات التعليمية باتت قادرة لتحقيق طموحات القادة.
هذا الهاكاثون يهدف إلى الإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
”اليوم“ رصدت تفاعل الأكاديميين والطلبة من أبناء وبنات المملكة الذين قدموا لوضع حلول برمجية لحزمة من التحديات التقنية الحقيقية والفعلية التي تواجه 4 قطاعات، تتمثل في «البيئة والطاقة - واللوجستيات - والدفاع - والقطاع المصرفي».
شركات رائدة
وأوضح نائب رئيس قسم نظم وتقنية المعلومات بجامعة جدة، د. أحمد العمري، أن هاكاثون جامعة جدة لعلوم البيانات يجمع طلاب وطالبات من مختلف جامعات المملكة، لوضعهم أمام تحديات تقنية حقيقية بالمملكة في 4 مسارات وذلك بالشراكة مع أحد الشركات الرائدة عالمياً.
د. أحمد العمري
وتابع "ويهدف الهاكثون لتأهيل الطلبة المبدعين إلى سوق العمل بتجارب مختلفة وحقيقية على أرض الواقع، حيث قام 41 فريق بالتسجيل والمشاركة من مختلف الجامعات بما يقارب الـ 200 طالب وطالبة، وسيتم تتويج الفائزين بجائزة الشارة الإلكترونية بمسمى ”الفائز بالهاكاثون“ من معهد ساس العالمي إذ بإمكان الطالب إضافتها في حسابه لينكد ان، هذا بالإضافة إلى عدة هدايا عينية، كذلك سيتم منح جوائز مالية للفائزين في الهاكاثون ستقدم من الراعي الذهبي الهاكاثون".
تعزيز التعلم
قالت الطالبة ديما حكيم، إنها في السنة الرابعة من تخصصها في علوم البيانات أن حبها وشغفها بتخصصها ساهم في تواجدها مع زميلاتها للمشاركة في الهاكاثون ولاكتساب خبرات إضافية، كما أن الهاكثون نتعامل فيه مع علوم البيانات والذكاء الاصطناعي ونبتكر مشاكل وحلول لها في مجموعات عن طريق التعاون، والتفاعل بهدف تعزيز التعلم والتطوير الاجتماعي لتحقيق هدف مشترك.
ديما حكيم
فيما بين الطالب يوسف باطوق حماسه في المشاركة مع زملائه لحل عدة مشكلات ولعدة مسارات، وهي تجربة مثرية خصوصاً أنها مقدمة من الجامعة بالتعاون مع إحدى الشركات الرائدة والتي تعمل لتنمية المهارات بأسلوب يُشجع التفاعل بين الطلاب، مما يجعل التعلم أكثر فعالية وتفاعلية.
يوسف باطوق
وبين أنه بدأ قبل السنة الأخيرة في التفكير بمشروع التخرج والذي يحل إحدى المشاكل لذوي الإعاقة، مبدياً أمله الكبير في رؤية المملكة 2030، مؤكداً ان المخرجات التعليمية باتت قادرة لتحقيق طموحات القادة.