شكرا لقرائتكم خبر عن ورش تثقيفية بمكة للتوعية بأسباب إجهاض الماشية والحفاظ على سلامة الحيوانات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، ممثلًا بمكتب الوزارة بمحافظة جدة، ورشة تثقيفية تحت عنوان "مسببات الإجهاض في حيوانات المزرعة"، وذلك في مقر سوق الأغنام المركزي بالخمرة (مزاد البيرق).

استهدفت الورشة توعية مربي الماشية والأغنام والمختصين من الأطباء البيطريين حول أهم مسببات الإجهاض وكيفية الحد من خسائرهم الاقتصادية.



قدم الورشة الدكتور عبدالرحمن الحصيني، من قسم الثروة الحيوانية بمكتب الوزارة بجدة، حيث استعرض أهم مسببات الإجهاض لدى الحيوانات، من الأبقار والأغنام، بما يشمل الأمراض المعدية وغير المعدية، وناقش المخاطر الصحية للأمراض المشتركة التي قد تنتقل إلى الإنسان.



أكبر التحديات



أوضح الحصيني للحضور أن الإجهاض يعد من أكبر التحديات التي تواجه مربي الماشية، لما يسببه من خسائر كبيرة قد تصل إلى 60% من الإنتاج في حال عدم التدخل السريع.

كما تناول الأسباب الأساسية، مثل سوء التغذية خلال فترة الحمل، والتزاحم عند خروج الحيوانات أو دخولها، وتناول النباتات السامة، والفزع الشديد، والاستخدام الخاطئ للأدوية البيطرية.



وسلط الضوء على الأمراض التي قد تؤدي إلى الإجهاض، مثل مرض الكلاميديا ومرض البروسيلا، وطرق الوقاية منها وتقليل انتقال العدوى إلى البشر.

وفي ختام الورشة، عبر الحاضرون من مربي الماشية عن شكرهم لما حصلوا عليه من معلومات قيمة ستسهم في حماية تجارتهم وزيادة مداخيلهم.