شكرا لقرائتكم خبر عن المعرض العقاري الأكبر عالميا.. انطلاق سيتي سكيب في الرياض الإثنين المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنطلق الاثنين المقبل، أعمال النسخة الثانية من المعرض العقاري الأكبر في العالم "سيتي سكيب العالمي"، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض.

ويستمر المعرض حتى 14 نوفمبر الجاري، تحت شعار "مستقبل الحياة"، برعاية وزارة البلديات والإسكان وبالشراكة مع الهيئة العامة للعقار، وبرنامج الإسكان "أحد برامج رؤية المملكة 2030"، وبتنظيم من شركة "تحالف" المشروع المشترك بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة "إنفورما" العالمية، وصندوق الفعاليات الاستثماري، مع الشركاء المؤسسين: الشركة الوطنية للإسكان، ونيوم، وروشن، والمربع الجديد، ومركز الملك عبدالله المالي "كافد"، ووجهة مسار والدرعية. 10 ملايين ريال من سكني يقدم المعرض للزوار 4 أراض سكنية مجانية من أسس العقارية، إضافة إلى وحدات سكنية مجانية أخرى، هذا إلى جانب هدايا تتعدى 10,000,000 ريال من سكني تشمل سيارة، وخصومات خاصة، وعروض حصرية.

ويطرح المعرض حلولًا تمويلية بأقل هامش ربح يصل إلى 2.59%، وأكثر من 100,000 وحدة سكنية بخيارات متعددة للتملك، وشقتين سكنيتين من العوالي العقارية في مشروع "آكام - مكة هيلز" بالتعاون مع الشركة الوطنية للإسكان، و1,500,000 ريال جوائز للفائزين في تحدي روشن هاكاثون.

ويشارك في المعرض نخبة من الخبراء مثل: الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد البطي، والرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية، جيري إنزيريلو، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير المربع، مايكل دايك، والرئيس التنفيذي لمؤسسة المسار الرياضي جين ماكجيفرن، والأمين العام لمنظمة EUROCITIES أندريه سوبتشاك، والعديد من المتحدثين.

ويضم المعرض في نسخته الحالية منتدى مستثمري العقار، الذي يستضيف 150 مستثمرًا من 22 دولة، إذ يأتي المنتدى بهدف تعزيز التعاون في المشاريع الاستثمارية، ليمثل مركزًا مهمًا للفرص والاستثمار.

يذكر أن معرض سيتي سكيب العالمي يمثل وجهة استثمارية كبرى في العالم، حيث اختتم المعرض نسخته الأولى في المملكة باستثمارات تجاوزت 110,000,000,000 ريال.