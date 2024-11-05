اخبار السعوديه

القيادة تهنئ رئيسة جمهورية مولدوفا بمناسبة إعادة انتخابها لولاية رئاسية جديدة

0 نشر
واس - الرياض 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ رئيسة جمهورية مولدوفا بمناسبة إعادة انتخابها لولاية رئاسية جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة مايا ساندو، رئيسة جمهورية مولدوفا، بمناسبة إعادة انتخابها لولاية رئاسية جديدة.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتها، ولشعب جمهورية مولدوفا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

تهنئة سمو ولي العهد

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيدة مايا ساندو، رئيسة جمهورية مولدوفا، بمناسبة إعادة انتخابها لولاية رئاسية جديدة.

أخبار متعلقة

 

مركز القيادات النسائية في جامعة الأميرة نورة يختتم برنامج "قياديات الصحة"
"الأرصاد" ينبّه من أمطار ورياح شديدة على منطقة حائل
وعبر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتها، ولشعب جمهورية مولدوفا الصديق المزيد من التقدم والرقي.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements