القوات أكدت أن الملكية الخاصة من المقدسات: عدم حرمان الطلاب عامهم الدراسي مسؤولية وطنية وحكومية

أشارت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، في بيان الى انه "في سياق جدول أعمال مجلس الوزراء الذي تم توزيعه وسيصار إلى بحثه في جلسة يوم غد الأربعاء 6 تشرين الثاني ورد في البند 4 ما حرفيته: "عرض وزارة التربية والتعليم العالي استعمال الأبنية العائدة لمدارس خاصة عند الاقتضاء من أجل القيام بتدريس تلامذة المدارس الرسمية والخاصة في العام الدراسي 2024-2025".

وفي هذا السياق، اكدت القوات ان "التعليم واجب وطني، وعدم حرمان الطلاب عامهم الدراسي مسؤولية وطنية وحكومية"، معتبرة ان "الملكية الخاصة هي من المقدسات التي يجب عدم المساس بها، وهذه المسألة تحظى بتوافق الجميع حرصًا على السلم والاستقرار، وتجنبًا لأي إشكاليات لا أحد يريدها".

ورأت انه "لا يجوز للحكومة ان تفرض على المدارس الخاصة استخدام الأبنية العائدة لها، ولاسيّما أنّ خطوة من هذا القبيل تؤدي إلى تسيُّب وفوضى"، معتبرة ان "الحكومة مدعوة إلى استعمال مبانٍ تابعة للدولة وليست قيد الاستعمال في الوقت الحاضر، وهي كثيرة، من أجل استيعاب الطلاب، وبما لا ينعكس سلبًا على الانتظام العام".