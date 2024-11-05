"سرايا القدس": نخوض معارك ضارية مع قوات العدو المقتحمة في محاور القتال بمخيم طولكرم

ذكرت "​سرايا القدس​"- كتيبة طولكرم، أنّ "مقاتلينا يخوضون معارك ضارية مع قوّات العدو المقتحمة في محاور القتال في مخيم طولكرم، ويمطرون قوّات العدو والآليّات العسكريّة بزخّات كثيفة من الرّصاص، محقّقين إصابات مؤكّدة".

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