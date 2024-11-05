شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات أمنية مشددة فى أمريكا وسط مخاوف من أعمال عنف متربطة بالانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

عززت الشرطة الأمريكية، الإجراءات الأمنية في واشنطن العاصمة بإقامة سياج مؤقت، إلى جانب الاحتياطات وسط مخاوف من أن يشهد يوم الانتخابات أو الأيام المقبلة اضطرابات وأعمال عنف مرتبطة بالانتخابات، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وقالت عمدة مقاطعة كولومبيا، موريل باوزر، إن الشرطة تكثف وجودها في المناطق التجارية، خاصة في الأحياء التي يوجد بها أماكن وممتلكات عامة.

وقبل فتح صناديق الاقتراع صباح الثلاثاء لإدلاء الناخبين الأمريكيين بأصواتهم فى الانتخابات الأمريكية 2024، للاختيار بين المرشح الجمهورى، دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس، كان حوالى 80 مليون أمريكى قد صوتوا بالفعل وأدلوا بأصواتهم المبكرة.