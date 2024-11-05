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إجراءات أمنية مشددة فى أمريكا وسط مخاوف من أعمال عنف متربطة بالانتخابات

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندى

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 04:23 م

عززت الشرطة الأمريكية، الإجراءات الأمنية في واشنطن العاصمة بإقامة سياج مؤقت، إلى جانب الاحتياطات وسط مخاوف من أن يشهد يوم الانتخابات أو الأيام المقبلة اضطرابات وأعمال عنف مرتبطة بالانتخابات، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وقالت عمدة مقاطعة كولومبيا، موريل باوزر، إن الشرطة تكثف وجودها في المناطق التجارية، خاصة في الأحياء التي يوجد بها أماكن وممتلكات عامة.

وقبل فتح صناديق الاقتراع صباح الثلاثاء لإدلاء الناخبين الأمريكيين بأصواتهم فى الانتخابات الأمريكية 2024، للاختيار بين المرشح الجمهورى، دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس، كان حوالى 80 مليون أمريكى قد صوتوا بالفعل وأدلوا بأصواتهم المبكرة.

وفقًا لمختبر الانتخابات بجامعة فلوريدا، صوت 83 مليون أمريكى مبكرًا، مع قيام ما يقرب من 45 مليونًا بالتصويت مبكرًا شخصيًا وحوالى 38 مليونًا بالتصويت المبكر عن طريق البريد.

ويعد نظام الانتخابات الأمريكية من أكثر النظم الانتخابية إثارة للجدل، ولطالما شهدت الولايات المتحدة دعوات من حين إلى آخر لتعديل هذا النظام المعروف باسم المجمع الانتخابى أو "Electoral college".

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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