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صندوق النقد: مصر دولة يحسدها العالم ودعامة للاستقرار رغم المتاعب المحيطة بها

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القاهرة - سامية سيد - كتب الأمير نصرى

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 11:00 م

قالت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، نؤمن فى صندوق النقد الدولى بشدة ضرورة إبقاء الحركة الديناميكية فى مصر والحفاظ عليها كدولة يحسدها العالم، أنتم دعامة الاستقرار رغم أنكم محاطون بالكثير من المتاعب.

وأضافت مدير عام صندوق النقد الدولي، خلال لقاء كاميرا قناة إكسترا نيوز لها بالمتحف المصرى، أن مصر تمكنت كامة من نقل تاريخها الغنى للغاية إلى جيل الشباب، لذا فهم يؤمنون بأنفسهم وهم يؤمنون بمستقبل مصر، تهانينا على ذلك.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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