شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: يمكن منع 40% من الوفاة بالسكتة الدماغية بضبط ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية، تحدث السكتة الدماغية عند انسداد أحد شرايين الدماغ أو انفجاره، ويفقد الدماغ إمداده بالأكسجين عند انقطاع تدفق الدم، ما يسبب تلفًا في أنسجة الدماغ.

أين تكمن خطورة السكتة الدماغية؟

1.تنطوي السكتة الدماغية على خطورة كبيرة للوفاة

2.قد تسد السكتةُ شريانًا وتمزق وعاءً دمويًا دماغيًا

3. يمكن أن تؤدي السكتة إلى مضاعفات مثل فقدان البصر أو النطق، أو الشلل، أو الاضطراب، أو جميع ما سبق.

ما هي مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية؟

يُعدُّ ارتفاع ضغط الدم وتعاطي التبغ من أهم مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية، لكنها مخاطرٌ قابلة للتعديل، فانه من الممكن إنقاذ 40% ممن تُوفوا بالسكتة بضبط ضغط الدم لديهم، كما ترتبط 40% من الوفيات الناجمة عن السكتة بين مَن هم دون 65 عامًا بالتدخين.