لايلز خارج قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل رياضي على المضمار

الرياص - اسماء السيد - باريس : لن يكون البطل الأولمبي في سباق 100 متر الأميركي نواه لايلز أحد مرشحَين نهائيَين للفوز بجائزة أفضل رياضي على مضمار ألعاب القوى لهذا العام، بحسب ما كشف الاتحاد الدولي الاثنين.

ونال لايلز الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس في آب/أغسطس الماضي، في واحد من أكثر السباقات سخونة في التاريخ بفارق 5 بالألف من الثانية من الثانية عن الجامايكي كيشاين تومسون.

لكنّ لايلز لم يكن ضمن قائمة المرشحين النهائيين بل البطل الاولمبي في سباق 200م البوتسواني ليتزيلي تيبوغو وبطل سباق 5 آلاف متر النروجي جاكوب إنغيبريغتسن.

وسعى الأميركي للفوز بسباقي 100 و200م في الالعاب الاولمبية الأخيرة، لكنه اكتفى بالميدالية البرونزية لسباق 200م خلف تيبوغو وزميله الأميركي كيني بيدناريك. وكشف لايلز في وقت لاحق أنه شارك في سباق 200م على الرغم من إصابته بفيروس كوفيد 19.

في المقابل، كانت الفائزة بسباق 100م الأولمبي جوليين ألفريد من سانت لوسيا، احدى مرشحتين للفوز بجائزة عداءة العام.

كما رُشّحت الأميركية سيدني ماكلافلين ليفرون التي كسرت رقمها القياسي العالمي لتفوز بسباق 400 م حواجز في الألعاب الأولمبية للمرة الثانية تواليا.

وقال الاتحاد الدولي إنّ أول إثنين من كل فئة (مضمار، ميدان وخارج الملعب) اختيروا بناء على جولة أولى من التصويت تضمنت أعضاء مجلس ألعاب القوى العالمي، ومسؤولين وكبار الشخصيات المرتبطة بالرياضة المعروفة باسم "عائلة ألعاب القوى العالمية"، وتصويتا عاما على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي إضافة جديدة الى جوائز هذا العام، ستجرى جولة نهائية من التصويت الجماهيري من الإثنين ولغاية العاشر من هذا الشهر، لتحديد الفائز النهائي بجائزة أفضل عداء هذا العام.

وفي المضمار، سيكون بطل القفز بالزانة للرجال في الأولمبياد وحامل الرقم القياسي العالمي السويدي موندو دوبلانتيس، المرشح الأوفر حظا للفوز بجائزة الرجال.

ويتنافس السويدي مع اليوناني ميلتياديس تينتوغلو، الذي فاز بالميدالية الذهبية في مسابقة الوثب الطويل للرجال في باريس.

وستتنافس لاعبة القفز العالي الأوكرانية ياروسلافا ماهوشيخ، التي حطمت الرقم القياسي العالمي للسيدات المستمر منذ 37 عاما بتسجيلها 2.10 م قبل أربعة أسابيع من فوزها بالميدالية الذهبية الأولمبية، مع بطلة السباعية الأولمبية ثلاث مرات البلجيكية نفيساتو تيام.

وتتنافس حاملة الرقم القياسي العالمي في سباق الماراثون للسيدات الكينية روث تشيبنغيتيتش مع الهولندية سيفان حسن، التي فازت بسباق الماراثون الأولمبي في باريس.