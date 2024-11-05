شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين 2008 يواجه زد غدا فى بروفة أخيرة قبل السفر للمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، فريق زد مواليد 2005 اليوم الثلاثاء، في البروفة الأخيرة قبل السفر إلى المغرب لخوض منافسات بطولة شمال أفريقيا بالمغرب المؤهلة لأمم أفريقيا للناشئين.

وحدد الجهاز الفنى لمنتخب مصر مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس 8 نوفمبر الجارى موعدا للسفر إلى المغرب للمشاركة فى للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا تحت 17 عاما التى تقام فى نوفمبر الجارى.

واختار أحمد الكاس، المدير الفنى لمنتخب مصر مواليد 2008، 24 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق بالقاهرة استعدادا للتصفيات، وتنطلق تصفيات شمال أفريقيا للناشئين تحت 17 سنة بدولة المغرب فى الفترة من 11 إلى 23 نوفمبر الجارى.

وجاءت قائمة المنتخب كالتالى: "عمر عبد العزيز، عمرو عادل، نور أشرف، محمد شريف، حمزة عبدالعال، أدهم فريد، أدم محمد، مهند الشامي، محمد أنس، عمر العدوي، باسل مدحت، محمد شحاتة، علي بسيوني، كريم جمعة، إبراهيم زهير، زياد أيوب، حمزة عبدالكريم، بلال عطية، عبدالعزيز الزغبي، أنس رشدي، ياسين حاتم، معاذ فوزي، ياسين رجب، حسن مصطفى".

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008 كلا من: أحمد الكاس مديرا فنيا، ووليد مهدي مديرا للمنتخب، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا للحراس، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ود علاء الجوهري مخطط أحمال ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات.

ويلتقى منتخب مصر مع المغرب، ثم يواجه الجزائر، ويخوض ثالث مبارياته أمام تونس، ثم يختتم التصفيات بمواجهة ليبيا.