شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يدرس عودة سيف جعفر لخط الوسط فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يدرس البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للزمالك التراجع عن قرار الاستغناء عن سيف جعفر، وذلك بعد تألقه في المباراة الودية التي خاضاها الفريق أمام الشمس، والتي ظهر فيها جعفر بشكل مختلف وأداء لافت رغم أنه بعيد عن المشاركة منذ فترة طويلة.

ويدرس المدير الفني الاعتماد على جعفر فى خط الوسط، في ظل معاناة الفريق فى هذا المركز.

وكان جوميز أبلغ إدارة النادى بعدم رغبته في استمرار كل من سيف جعفر، ومحمد عاطف، سامسون أكينولا، على ياسر، مهاب ياسر، وحسام أشرف لعدم قناعته بمستواهم، وخضعوا لتدريبات منفردة خلال الفترة الماضية إلا أنه بعد المباراة الودية يدرس التراجع عن القرار.