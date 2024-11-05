شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين تستعد لمواجهة رابع إعصار خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستعد الفلبين لمواجهة رابع إعصار خلال نحو شهر، مما يهدد بتفاقم خسائر المحاصيل التي بلغت ما لا يقل عن 11.5 مليار بيسو (197 مليون دولار) هذا العام.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هيئة الأرصاد الفلبينية توقعت أن يؤدي إعصار ينشينج لهطول أمطار استوائية بكمية تصل إلى 200 مليمتر في إقليم كاجايان ابتداء من الخميس المقبل. المياه تغمر المنطقة ويشار إلى أن المنطقة مازالت تغمرها المياه بسبب الأمطار الناجمة عن العواصف الأخيرة. ومازالت جزيرة لوزون الرئيسية بالفلبين تتعافي من عاصفة ترامي الاستوائية التي ضربتها الشهر الماضي، وأودت بحياة ما لا يقل عن 100 شخص، وألحقت أضرارا بقطاع الزراعة تبلغ قيمتها 6.2 مليار بيسو.

