الامارات | مشروبات صباحية تساعد على محاربة الوزن الزائد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوضح الدكتور ألكسندر مياسنيكوف مشروبات صباحية تساعد على التخلص من الوزن الزائد.

وأشار مياسنيكوف إلى أن للقهوة والشاي الأخضر العديد من الخصائص المفيدة.

وقال: "نشرت صحيفة نيويورك تايمز أخيراً تقريراً بعنوان "الشاي الأخضر هو مادة سيماغلوتيد طبيعية". حيث يحتوي الشاي الأخضر على أكثر من 60 بالمئة من نفس مكونات القهوة، لذا يمكننا القول إنه يساعد أيضا على فقدان الوزن"، وذلك كما ذكرت صحيفة "روسيا اليوم".

وتجدر الإشارة إلى أن مادة سيماغلوتيد (Semaglutide)- هي مادة فعالة تستخدم في أدوية مرضى داء السكري، وانتشر استخدامها على نطاق واسع للتخلص من الوزن الزائد.

أما بالنسبة للقهوة، فيعتبرها مياسنيكوف "إحدى أكثر المواد المفيدة في العالم"، فهي مشروب منشط وتحفز عمل الدماغ والأمعاء ومفيدة في حالة الإصابة بمرض باركنسون، وتفيد في الوقاية من النوع الثاني من داء السكري وأمراض أخرى.