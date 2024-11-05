شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مدافعين مرشحون للانضمام لمعسكر منتخب مصر.. أبرزهم ياسر إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يراقب الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، اللاعبين المحليين لمنحهم فرصة الانضمام لمعسكر الفراعنة المقبل، بعد متابعتهم فى أول جولتين بالدوري، وهذا سر تأجيل إعلان القائمة للثامن من نوفمبر.

ومن المقرر أن يعلن حسام حسن قائمة المنتخب المصرى استعدادا لانطلاق المعسكر المقبل 8 نوفمبر الجارى لمواجهتى الرأس الأخضر وبوتسوانا، حيث تقام المواجهتان خلال الفترة من 11 لـ 19 نوفمبر، فى الجولتين الخامسة والسادسة على التوالي من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

وهؤلاء اللاعبين هم:

_ ياسر إبراهيم

اقترب ياسر إبراهيم مدافع فريق الأهلى من التواجد في قائمة منتخب مصر المقبلة، عقب التألق مع الفريق الأحمر المباريات الماضية والمساهمة في حصد بطولتين.

_ باهر المحمدى

ظهر باهر المحمدى مدافع فريق المصرى البورسعيدى بشكل قوى خلال المباريات الأولى للفريق من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

_ محمد إسماعيل

يسعى الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، لمنح بعض اللاعبين الصغار في السن فرصة الانضمام لمعسكر الفراعنة القادم، منهم محمد إسماعيل مدافع فريق زد الذى ظهر بشكل مميز فى مباريات فريقه الفترة الماضية.