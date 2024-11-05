شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد تمراز وشاهين من انتخابات الكانوى والكياك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري للكانوي والكياك اجتماعا لدراسة أوراق المرشحين من اللجنة المشكلة للمرشحين في جميع المناصب وعرضها على مجلس الإدارة وبحث كل المرشحين من قبل المجلس.

وقرر المجلس استبعاد الدكتور عمرو تمراز عضو مجلس الإدارة والمرشح لمنصب الرئيس واللواء وسيم شاهين المرشح لمنصب نائب الرئيس لعدم انطباق شروط الترشيح عليهما.

وتم إعلان الأسماء بلوحة إعلانات الاتحاد اعتبارا من اليوم طبقا للقانون لمدة 3 أيام وإرسال قرار مجلس الإدارة إلى اللجنة الأوليمبية اليوم.