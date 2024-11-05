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حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 4 - 11 - 2024

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم، الإثنين، الموافق 4 - 11 - 2024 العديد من الأحداث المهمة، جاء أبرزها، إيقاف طاقم حكام مباراة الزمالك والبنك الأهلي لأجل غير مسمى، والأهلى يبدأ خطة تحصين وسام أبو على من العروض الأوروبية.

 

إيقاف طاقم حكام مباراة الزمالك والبنك الأهلي لأجل غير مسمى

إيقاف طاقم حكام مباراة الزمالك والبنك الأهلي لأجل غير مسمى

 

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إبراهيم نور الدين يكشف سبب تسريب مكاملة محمد عادل مع حكام مباراة الزمالك.. فيديو

 

الأهلي يخاطب فيفا لوضع شعار "بطل القارات الثلاث" على قميص الفريق

الأهلي يخاطب فيفا لوضع شعار

 

الاهلى يبدأ خطة تحصين وسام أبو على من العروض الأوروبية

الاهلى يبدأ خطة تحصين وسام أبو على من العروض الأوروبية

 

الأهلي يفتقد 5 لاعبين أمام زد إف سي فى مواجهة الخميس بالدوري المصري

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تذكرتى تعلن فتح باب حجز مباريات الجولة الثانية من دورى Nile

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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