شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 4 - 11 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم، الإثنين، الموافق 4 - 11 - 2024 العديد من الأحداث المهمة، جاء أبرزها، إيقاف طاقم حكام مباراة الزمالك والبنك الأهلي لأجل غير مسمى، والأهلى يبدأ خطة تحصين وسام أبو على من العروض الأوروبية.

إيقاف طاقم حكام مباراة الزمالك والبنك الأهلي لأجل غير مسمى

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