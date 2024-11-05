شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 4 - 11 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم، الإثنين، الموافق 4 - 11 - 2024 العديد من الأحداث المهمة، جاء أبرزها، إيقاف طاقم حكام مباراة الزمالك والبنك الأهلي لأجل غير مسمى، والأهلى يبدأ خطة تحصين وسام أبو على من العروض الأوروبية.

إيقاف طاقم حكام مباراة الزمالك والبنك الأهلي لأجل غير مسمى

كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أنه تم إيقاف طاقم حكام مباراة الزمالك والبنك الأهلي لأجل غير مسمي، وإبعادهم عن المباريات، لحين صدور قرار من لجنة الحكام واتحاد الكرة.

إبراهيم نور الدين يكشف سبب تسريب مكاملة محمد عادل مع حكام مباراة الزمالك.. فيديو

كشف إبراهيم نور الدين، المدير الفنى للجنة الحكام فى اتحاد الكرة، أن التحكيم دائما فى دائرة الانتقاد، وهذه ليست مشكلة، مشيرا إلى أنه لا يوجد دفاع عن الخطأ.

الأهلي يخاطب فيفا لوضع شعار "بطل القارات الثلاث" على قميص الفريق

كشف الإعلامى محمد الليثى عن استقرار مسئولى النادي الأهلي على مُخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للحصول على موافقته بشأن وضع شعار "بطل القارات الثلاث" على قميص الفريق الفترة المقبلة.

الاهلى يبدأ خطة تحصين وسام أبو على من العروض الأوروبية

بدأ مسئولو النادى الاهلى تنفيذ خطة تحصين الفلطسينى وسام أبو على مهاجم الفريق، بما يتناسب مع مجهوداته فى الفترة الأخيرة، حيث استقرت الإدارة الحمراء على تعديل القيمة المادية في عقد اللاعب وتمديده، ويأتي هذا القرار من إدارة الأهلى تقديراً لدور المهاجم الفلسطينى مع الفريق، لاسيما أن اللاعب أصبح فى دائرة الاهتمام الاوروبى بغية رحيله عن القلعة الحمراء، ولكنه يلتزم الصمت تنفيذاً لرغبة الإدارة بالبقاء داخل التتش للحاجة لجهوده.

الأهلي يفتقد 5 لاعبين أمام زد إف سي فى مواجهة الخميس بالدوري المصري

يفتقد فريق الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، جهود 5 لاعبين فى مباراة زد إف سى بالدوري المصري، وهم كريم فؤاد ومحمد هانى وعلى معلول وأشرف داري وياسر إبراهيم بسبب الإصابة.

الأهلى يدعم يوسف أيمن نفسيا بعد صدمة مباراة سيراميكا

حرص الجهاز الفن للأهلي على دعم يوسف أيمن مدافع الفريق بعد ردود الأفعال التي تلقاها اللاعب، بعد أول مشاركة رسمية في مباراة سيراميكا أول أمس السبت في افتتاح مسابقة الدوري المصري.

جوميز يلجأ لخطة تغيير المراكز للاعتماد على نجوم الزمالك

يلجأ البرتغالى جوزيه جوميز ، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لتعديل بعض مراكز نجوم الفريق من أجل الاعتماد عليهم في الفترة المقبلة، خاصة فى ظل وجود أكثر من لاعب مميز فى بعض المراكز والتي ستجعل المدير الفني يعتمد على لاعب ويظل الآخر على مقاعد البدلاء دون الاستفادة من خدماته فى مراكز أخرى تحتاج لدعم.

الونش جاهز.. محمود حمدي يستعد للعودة لمباريات الزمالك بعد التوقف

يستعد محمود حمدى الونش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، للعودة للمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة، على أن يعود للمشاركة مع الفريق بعد فترة التوقف لارتباطات المنتخب.

شيكابالا يدخل حسابات جوميز فى تشكيل الزمالك أمام سموحة

دخل محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك حسابات الجهاز الفني بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، للاعتماد عليه خلال مباراة الفريق المقبلة أمام سموحة بالجولة الثانية ببطولة الدورى.

إنبي: الزمالك يتعرض لغرامة حال عدم مشاركة محمد حمدي فى 40% من المباريات

أكد محمد إسماعيل، مدير الكرة بنادي إنبي، أن النادي البترولي يعمل على تسويق لاعبيه بشكل جيد، لذلك يتم إعارة اللاعبين للقطبين من أجل ظهورهم وبيعهم خارجيًا.

تذكرتى تعلن فتح باب حجز مباريات الجولة الثانية من دورى Nile