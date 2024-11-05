شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت غرفة القاهرة التجارية ثبات أسعار اللحوم البلدي في مصر اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 عند مستويات تتراوح بين 300 وحتى 330 جنيها في المنافذ الحكومية المختلفة، ويختلف السعر من منطقة إلى أخرى.

ويسجل سعر كيلو اللحوم لدى الجزارين 350 و 420 جنيها للكيلو في محلات الجزارة حسب المناطق داخل كل محافظة، ويزيد السعر قليلا في الهايبر ماركت الكبيرة ويصل 480 جنيها الي 490 جنيها.

وأشارت شعبة القصابين إلي أن أسعار اللحوم بمناطق متفرقة في القاهرة الكبرى تتراوح بين 300 إلي 330 جنيها في منافذ أمان وفق القطعيات في المنافذ الحكومية.

وكشفت شعبة القصابين، أن سعر اللحم الضأن يسجل 450 و475 جنيها حسب القطعية وفي المنافذ الحكومية سواء منفذ أمان أو المنافذ المتنقلة يسجل الكيلو الضأن 350 جنيها.