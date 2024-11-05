شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل خطة القابضة للتشييد والتعمير لمواجهة التحديات وإطلاق طاقات الشركات التابعة والان مع تفاصيل الخبر

تتبع الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام استراتيجية محددة المعالم؛ لمواجهة التحديات التى تواجه العديد من شركاتها التابعة، وذلك منذ تولى الدكتور مهندس هانى سليمان، رئاسة الشركة حتى تولى الدكتور أيمن مختار رئاسة الشركة حاليا.

تتضمن الاستراتيجية التى حصل عليها الخليج 365 العديد من المحاور منها، لتركيز على ما جاء فى "وثيقة" سياسة ملكية "الدولة" وبرنامج الطروحات الحكومية كأساس للتخطيط الاستراتيجى للشركة القابضة والشركات التابعة، مع

العمل مع الشركات والجهات المالكة للمشروعات المتعثرة لإيجاد الحلول المثلى لإنهاء والانتهاء من هذه المشروعات علاوة على توجيه الشركات التابعة بالعمل على رفع قيمتها السوقية، والتخلص من المديونيات.

كما تتضمن استكمال ما بدأته الشركة القابضة من خطوات لمواجهة التحديات والتغلب عليها.، والتركيز على شركات التطوير العقاري لزيادة العائد المالى طبقا لمحفظة الأراضى المتاحة وفرص الشراكات الاستثمارية مع القطاع الخاص.

والعمل على زيادة الاستثمارات فى الشركات المشتركة لزيادة حجم الأعمال و زيادة الأرباح.

بالإضافة إلى متابعة التزام الشركات التابعة بالحصول على عائد مناسب للمشروعات الجديدة. تعظيم الاستفادة من الموارد والأصول المتاحة بالشركات التابعة من خلال التوجيه بالتكامل فيما بينها.

وكذلك تقديم كامل الدعم واتاحة جميع الفرص الممكنة لتدريب وتأهيل جميع العاملين تدريب التحويلي) وخصوصا الشباب رأس المال الحقيقى للشركات وانتقاء المتميزين منهم لتمكينهم ودعم مجالس ادارة الشركات بهم.



وتتضمن الخطة أيضا ترتيب وهيكلة مجالس ادارة الشركات التابعة ومتابعة أداء أعضاء مجالس الإدارة وفق مؤشرات أداء عملية مرتبطة بنشاط كل شركة، والتثقيف الدورى للكوادر البشرية بأحدث القوانين والتشريعات والقرارات المتعلقة بمجال عمل الشركات التوسع فى التنفيذ الذاتى لضغط النفقات والاستفادة من العمالة وتعظيم الربحية.

وكذا دراسة إمكانية تخفيض الكفالات التى تصدرها الشركة القابضة للشركات التابعة من خلال رد خطابات الضمان للمشروعات المنتهية.