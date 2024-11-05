الرئيس الإندونيسي الجديد يزور الصين هذا الأسبوع

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أنّ الرئيس الإندونيسي الجديد برابوو سوبيانتو سيزور الصين هذا الأسبوع، في أول زيارة له إلى الخارج.

وتندرج هذه الزيارة في إطار سعي الرئيس الجديد لتعزيز موقع بلاده على الساحة العالمية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونيينغ في بيان إنّه "بناء على دعوة من الرئيس الصيني شي جينبينغ، سيقوم رئيس إندونيسيا برابوو سوبيانتو بزيارة دولة للصين خلال الفترة الممتدة من 8 ولغاية 10 تشرين الثاني".

وأدّى الجنرال السابق البالغ من العمر 73 عاما اليمين الدستورية في 20 تشرين الأول رئيسا لرابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.

وفي خطاب القسم، تعهّد سوبيانتو الالتزام بسياسة عدم الانحياز التي انتهجتها بلاده تقليديا في تعاملها مع المسائل الخارجية، والسعي في الوقت نفسه لتعزيز حضورها على الساحة الدولية.