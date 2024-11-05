درّة تعلّق على اختيار فيلمها للمنافسة في مهرجان القاهرة

أعلنت إدارة "مهرجان القاهرة السينمائي الدولي" في دورته الـ45 عن اختيارها الفيلم الوثائقي "وين صرنا؟" الذي أخرجته وأنتجته النجمة درّة في أولى تجاربها الإخراجية والإنتاجية، ليتنافس مع 13 فيلماً أخرى في مسابقة "آفاق السينما العربية".

وفي تعليقها الأول على اختيار فيلمها ضمن المسابقة، نشرت درّة برومو الفيلم وعلّقت عليه بالقول: "يشرّفني ويسعدني اختيار فيلمي "وين صرنا؟" ليشارك رسمياً في "مهرجان القاهرة السينمائي الدولي"، وهو فيلم وثائقي طويل أهم وأصدق تجربة سينمائية وإنسانية حاولت فيها تقديم رؤيتي لقصتهم وصوتهم ومشاعرهم، لأن الموت أحاط بهم وهم يستحقون الحياة، فالتهجير فُرض عليهم وهم يستحقون الوطن".

وأضافت: "أردتُ أن أسخّر بحب كل ما في استطاعتي لتخليد لحظة فارقة، لأضع بصمة مهما كانت صغيرة ضد نسيان حكايتهم لأنهم ليسوا أرقاماً ولأنهم في نظري الأجمل والأقوى والأحق، أردتهم أن يكونوا أبطال الفيلم الأول من إخراجي وإنتاجي. شكراً لكل من آمن بالفيلم ودعمه بأي شكل، وشكراً لكل فريق هذا العمل الخاص الذي أتمنى أن يصل الى أكبر قدر من الناس".

كما نشرت درّة بوستر الفيلم وعلّقت عليه بالقول: "فخورة بأن فيلم "وين صرنا؟" سيشارك في "مهرجان القاهرة السينمائي الدولي" ضمن مسابقة "آفاق السينما العربية"، وسيكون العرض العالمي الأول في دار الأوبرا المصرية على المسرح الكبير لـ"مهرجان القاهرة السينمائي الدولي"... شكراً لكل مَن آمن بالتجربة وكل مَن شارك في الفيلم".

الفيلم مدته 79 دقيقة ويحكي عن "نادين"، وهي امرأة شابة من غزة، وصلت إلى مصر بعد ثلاثة أشهر من الحرب، برفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتين أنجبتهما قبل الحرب ببضعة أشهر بعد معاناة دامت خمس سنوات، وتنتظر زوجها الذي لن يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين.

قد يهمك أيضــــاً:

درة تنتهي من تصوير أول تجربة إخراجية لها عن معانة فلسطين "وين صيرنا"

درة تشوِّق جمهورها لتجربتها الإخراجية الأولى