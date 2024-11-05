الخليج اليوم .. سيئول والدوحة تتفقان على تعزيز التعاون في مجال إمدادات الطاقة والموارد المتجددة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، أن كبار المسؤولين الصناعيين في سيئول والدوحة اتفقوا على تعزيز التعاون في إمدادات الطاقة في ظل التوترات الجيوسياسية.

كما اتفق الجانبان على توسيع علاقاتهما لتشمل مجموعة واسعة من قطاعات الطاقة وبناء السفن، وفقا لبيان وزارة الصناعة الكورية لجنوبية.

هذا والتقى وزير الصناعة في كوريا الجنوبية آن دوك-غيون بوزير الطاقة القطري سعد بن شريده الكعبي اليوم الاثنين في سيئول، وتم الاتفاق على مواصلة العمل المشترك لضمان استقرار إمدادات الطاقة بين الجانبين في ظل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأماكن أخرى.

كما ناقش الجانبان سبل تعميق العلاقات بين البلدين في مجالات المصانع وناقلات الغاز الطبيعي المسال، وأعربا عن التزامهما بتوسيع العلاقات إلى مجموعة واسعة من القطاعات مثل مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين.

ووفقا للوزارة فقد شرح "آن دوك-جيون" مبادرة كوريا الجنوبية للطاقة الخالية من الكربون، وسعى إلى إيجاد سبل للتعاون مع قطر في هذا الشأن.

وكان رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك-يول قد اقترح المبادرة خلال خطابه الرئيسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي، داعيا إلى تعزيز الجهود لاستخدام موارد الطاقة الخالية من الكربون لتحقيق الحياد الكربوني.

المصدر: يونهاب