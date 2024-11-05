شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يستهدف تجمعات لقوات الاحتلال الإسرائيلي بمسيرات انقضاضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الله ، اليوم الاثنين، عن استهداف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي ‏في ‌‏مستوطنة "نطوعة" بمسيرة انقضاضية.



وذكر الحزب - في بيان أوردته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام - أن قواته استهدفت تجمعًا لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ‏في ‌‏مستوطنة "نطوعة"، بمسيّرة انقضاضيّة، وأصابوا هدفهم ‏بدقة.



وأضاف الحزب أن قواته استهدفت أيضا تجمعًا للقوات الإسرائيلية ‏في ‌‏مستوطنة "زرعيت" بمسيّرة انقضاضيّة وأصابوا هدفهم ‏بدقة.