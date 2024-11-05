شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يستهدف تجمعات لقوات الاحتلال الإسرائيلي بمسيرات انقضاضية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الله ، اليوم الاثنين، عن استهداف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة "نطوعة" بمسيرة انقضاضية.
وذكر الحزب - في بيان أوردته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام - أن قواته استهدفت تجمعًا لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة "نطوعة"، بمسيّرة انقضاضيّة، وأصابوا هدفهم بدقة.
وأضاف الحزب أن قواته استهدفت أيضا تجمعًا للقوات الإسرائيلية في مستوطنة "زرعيت" بمسيّرة انقضاضيّة وأصابوا هدفهم بدقة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز