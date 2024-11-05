ما هي رسالة محمد حماقي لجمهوره في يوم ميلاده؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 01:29 مساءً - حرص الفنان محمد حماقي، على توجيه رسالة شكر لكل محبيه وجمهوره الذين احتفلوا بيوم ميلاده بطريقة أدخلت السعادة والفرحة إلى قلبه. واحتفل أمس "حماقي" بيوم ميلاده وسط مجموعة من أغانيه المتنوعة والتي حققت نجاحاً كبيراً خلال مسيرته الفنية، وذلك بعد أن نالت إعجاب الكثيرين من جمهور الشباب.

محمد حماقي لجمهوره: كلماتكم الطيبة جعلت الاحتفال بيوم ميلادي مميزاً

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وجاءت الرسالة التي وجهها النجم محمد حماقي لجمهوره، كاشفة عن مدى امتنانه وحبه لهم، خاصةً وأن الجمل والعبارات الطيبة التي تلقاها منهم في يوم ميلاده جعلت احتفاله به مميزاً، ونشر "" صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" وعلق بالقول: "شكراً لكم جميعاً على تهاني يوم الميلاد الرائعة! لقد جعلت كلماتكم الطيبة يومي مميزاً حقاً".

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"هو الأساس" أحدث ألبومات محمد حماقي

طرح الفنانعدداً من أغاني ألبومه الجديد "هو الأساس" بطريقة السينجل، وذلك عبر قناته الرسمية على الـ"يوتيوب"، وجاءت آخر أغنية باسم "جديد لانج"، وأغانٍ أخرى سبقتها وهي "تخسرني"، "العقد اللولي"، "ليلي طال"، "بناقص"، "صدمة"، "شاغل عيون الناس"، "واكلة الجو". وتعاون"" من خلالها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين لعل أبرزهم عزيز الشافعي وتامر حسين

ولاقت أغاني محمد حماقي ردود فعل إيجابية على منصات السوشيال ميديا، بعد أن نالت استحسان شريحة كبيرة سواء من محبيه أو من الجمهور الذي يحرص على سماع كل ما هو جديد على الساحة الغنائية.

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