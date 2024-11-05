معالي زايد ونجاح مميز في السينما أمام كبار المخرجين والنجوم

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 03:00 مساءً - تُعد الفنانة معالي زايد واحدة من أبرز الفنانات اللاتي حققن نجاحاً كبيراً لدى الجمهور، وبشكلٍ خاص في الدراما التلفزيونية والسينما، حيث تميزت مسيرتها الفنية بالمُشاركة في العديد من الأعمال الفنية أمام كبار النجوم والمُخرجين.

من الفن التشكيلي إلى عالم التمثيل

وُلدت الفنانة معالي زايد في مثل هذا اليوم 5 نوفمبر عام 1953 وأتمت دراستها حتى التحقت بكلية التربية الفنية، وعقب ذلك التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية. وظلت الفنانةتعمل بالفن التشكيلي ورسم اللوحات بجوار عملها في التمثيل وقد تخصصت في رسم البورتريه.

وعلى مستوى التمثيل فقد بدأت مشوارها الفني مع نهاية فترة السبعينيات، وبشكلٍ خاص في الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل "الليلة الموعودة" أمام عمالقة التمثيل ومن أبرزهم محمود مرسي، كريمة مختار، صلاح السعدني وشهد نفس العام عرض أول فيلم سينمائي شاركت ببطولته وهو فيلم "ضاع العمر يا ولدي" أمام رشدي أباظة، نور الشريف، محمود عبد العزيز، ومحمود ياسين.

وبأول عملين فنيين تُشارك في بطولتهما، تلفت معالي زايد الأنظار إليها لتُشارك عقب ذلك في العديد من الأعمال الفنية ما بين السينما و الدراما التلفزيونية، ومن أبرز الأعمال التي شاركت في بطولتها كان مسلسل "دموع في عيون وقحة" أمام عادل إمام.

معالي زايد وعلامات مُضيئة بتاريخ السينما

نجحت الفنانةأن تُشارك في بطولة عدد من الأفلام السينمائية أمام كبار النجوم والتي تُعد من العلامات المُضيئة بتاريخها الفني وتاريخ السينما بشكلٍ عام، وشهدت فترة الثمانينيات النجاح الأكبر للفنانة، حيث تعد من كبار نجمات السينما في تلك الفترة.

وقد شاركت بطولة فيلمين أمام عادل إمام، وجاء لقاؤهما السينمائي بفيلم "ولا من شاف ولا من دري" عام 1983 وعقب ذلك فيلم "أنا اللي قتلت الحنش" عام 1985. كما كونت الفنانة معالي زايد ثُنائياً سينمائياً حقق نجاحاً كبيراً مع الفنان محمود عبد العزيز، ففي عام 1985 قدما فيلم "الشقة من حق الزوجة"، وبتوقيع المُخرج رأفت الميهي قدم الثنُائي ثلاثة أفلام سينمائية تعد من أبرز افلام الفانتازيا وهي أفلام "السادة الرجال عام 1987، سمك لبن تمر هندي عام 1988، وسيداتي آنساتي عام 1989".

كما شاركت الفنانة معالي زايد أمام الفنان نور الشريف في عدد من الأفلام السينمائية التي تُعد من أهم الأفلام في السينما المصرية، وحصدت بأفلامها عدداً من الجوائز بمختلف المهرجانات السينمائية من أبرزها "عسل الحب المر" من إخراج حسن الإمام، "السكاكيني، كتيبة الإعدام، الصرخة"، كما شاركت ببطولة فيلمين سينمائيين أمام الفنان أحمد زكي وهُما "البيضة والحجر عام 1990، وأبو الدهب عام 1996".

مسيرة فنية إستثنائية ومميزة في السينما والأعمال الفنية استمرت لما يتجاوز الثلاثين عاماً، نجحت من خلالها الفنانة معالي زايد في أن تكون واحدة من أبرز النجمات اللاتي قدمن أعمالاً فنية أحبها الجمهور وتعلق بها على مدار سنوات، وقد رحلت عن عالمنا في 10 نوفمبر عام 2014 عن عمرٍ ناهز الـ 61 عاماً بعد تدهور حالتها الصحية.

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