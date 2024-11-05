ياسمين صبري وكريم عبد العزيز معاً لأول مرة في فيلم سينمائي والفنانة تكشف التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 01:29 مساءً - كشفت الفنانة ياسمين صبري عن دورها في فيلم "الأرض السوداء"، الذي يجمعها لأول مرة مع النجم كريم عبد العزيز.

ياسمين صبري "غطاسة" مع كريم عبد العزيز في "الأرض السوداء"

تحدثت الفنانة ياسمين صبري لموقع " ET بالعربي"- وذلك على هامش ندوة لها بالرياض، والتي لفتت الأنظار فيها بأناقتها واختيارها للإطلالة- عن المنافسة الدرامية في رمضان بمسلسل من 30 حلقة مستوحى من قصة حقيقية وتقدم فيه دور محامية، أما بالسينما فتحدثت عن فيلمها القادم سيكون العمل السينمائي الأول الذي يجمعها معحيث قالت: "أنا شهادتي في نفسي مجروحة"، وعن دورها في مسلسل "ضل حيطة" لم تكشف عن أي تفاصيل لها علاقة بالفيلم، واقتصرت بالقول "مفاجأة".

أما عن الفيلم التي تشارك فيه لأول مرة مع النجم كريم عبد العزيز، كشفت ياسمين أنها تجسد دور غطاسة مضيفة: "هي غطاسة في البحر الأحمر وعايشة في الجونة، مرحة وقوية، وبتروح رحلة الفيلم كلها مع كريم عبد العزيز وبنلف العالم، وإن شاء الله هيكون ممتع".

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ويشارك في فيلم "الأرض السوداء" مع كريم عبد العزيز وياسمين صبري، كل من إياد نصار، الفنان الشاب أحمد غزي، الفنانة مريم محمود الجندي، وآخرون، ومن إخراج بيتر ميمي.

ياسمين صبري تخوض المارثون الرمضاني بـ "ضل الحيطة"

وتخوضالمارثون الرمضاني 2025 بعمل يحمل اسم "الأميرة ضل الحيطة"، تتعاون من خلاله مع أسماء وشخصيات حققت نجاحات عدة في أكثر من موسم دارمي رمضاني مع أكثر من نجم من نجوم الصف الأول، من بين هؤلاء الكاتب والسيناريست محمد سيد بشير مؤلف العمل، بالإضافة إلى المخرج إبراهيم فخر، والذي قدم العديد من التجارب الناجحة في الدراما الرمضانية أبرزها مسلسل "زلزال" و ابن حلال للنجم محمد رمضان.

ولعل أهم ما يميز مسلسل ياسمين صبري "الأميرة ضل الحيطة" هي أن قصته مستوحاة من أحداث حقيقية، وهذه التيمة من الأعمال دائماً ما تحظى باهتمام واسع من قبل جمهور ومتابعي الأعمال الدرامية كونها تعبر عن مشاكل وقضايا شريحة كبيرة منهم، جاء ذلك حسبما أعلن مؤلف العمل محمد سيد بشير عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"؛ إذ أشار في تعليقه: "بإذن الله هتشوفوا عمل محترم مستوحى عن قصة حقيقية".

والجديد في مسلسل ياسمين صبري هو تجسيدها لشخصية المحامية، كما تلعب دور والدتها خلال أحداث المسلسل الفنانة سلوى عثمان؛ حيث كشفت عن هذا الأمر في تصريحات صحفية، قالت من خلالها سأقوم في مسلسل "الأميرة ضل الحيطة" بدور والدة الفنانة ياسمين صبري، وزوجي سيكون هو الفنان أحمد فؤاد سليم، العمل يحتوى على قصة مشوقة واجتماعية.

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