رغم تصدع علاقتهما.. بن أفليك يشيد بجينيفر لوبيز

حالة من الجدل والحيرة أصابت جمهور ومعجبي الزوجين المنفصلين بن أفليك وجينيفر لوبيز، فعلى الرغم من انهيار علاقتهما وانفصالهما وطلب لوبيز الطلاق رسمياً من المحكمة، لم يستطع بن أفليك إلا أن يرسل بعض الإشادة إلى جينيفر.

بن أفليك يتحدث عن جينيفر لوبيز

قبل انفصال الثنائي جينيفر لوبيز وبن أفليك، اشتركا سوياً في المشروع السينمائي Unstoppable، الذي تشارك به لوبيز كممثلة، بينما يعمل أفليك كمنتجٍ له. وبينما أشاد بطاقم الممثلين المشاركين بالعمل، حيث أوضح أن طاقم الممثلين كانوا "عاطفيين" بشكلٍ لا يصدق، إلا أنه اختص لوبيز ببعض الكلمات عن أدائها في الفيلم، حيث قال لـ Entertainment Tonight: "جينيفر مذهلة... لقد آمنا بالأشخاص المناسبين، و"Unstoppable" هو مثال آخر على ذلك".

وبهذه الكلمات، قال المطلعون لموقع DailyMail.com، إن أفليك مصمم على الحفاظ على الهدوء. وقال مصدر: "يريد بن أن يحقق فيلم Unstoppable نجاحاً كبيراً، وأن تتلقى جينيفر لوبيز أكبر عدد ممكن من الجوائز التي تستحقها. لا يريد بن أن تفسد علاقتهما أي ضجة حول الفيلم وأدائها. إنه يريد أن يقف الفيلم بمفرده". وأضاف المصدر: "إنه يعلم أنه سيُسأل عن جينيفر خلال ظهوره الإعلامي. إنه مصمم على إبقاء الأمر مهذباً للغاية. بن مخرج أفلام وحائز على جائزة الأوسكار، وهو يعرف ما ينجح، وكان يعتقد دائماً أن جينيفر لوبيز ستكون رائعة".

وادعى مصدر ثانٍ أن أفليك، يدرك أن أي تعليق يدلي به حول زوجته السابقة سوف يتصدر عناوين الأخبار بلا شك في الأسابيع المقبلة، لكنه لا يخطط للخوض في التفاصيل.

Unstoppable دراما سيرة ذاتية

تعود جينفر لوبيز إلى الشاشة الكبيرة من خلال مشاركتها بطولة فيلم السيرة الذاتية عن المصارعة Unstoppable، من إنتاج بن أفليك. تدور أحداث الفيلم حول قصة حقيقية للمصارع أنتوني روبلز، الذي وُلد بساقٍ واحدة وتحدى الصعاب للفوز ببطولة NCAA الوطنية في عام 2011. وتتولى جينيفر لوبيز دور والدة أنتوني الشرسة والداعمة؛ جودي، التي تدفعه دائماً للأمام، إنها قصة فداء ومثابرة.

يشارك في بطولة العمل بجانب جينيفر لوبيز: غاريل جيروم، بوبي كانافال، مايكل بينيا، ودون تشيدل.

في إحدى الصور للفيلم، شُوهدت لوبيز وهي تشارك لحظة حنان مع جيروم، الذي يلعب دور روبلز، في حين يقوم كانافال بدور والد روبلز؛ ريك، ويتولى تشيدل وبينيا أدوار المدربين اللذين ساعدا في تشكيل روبلز إلى بطل. مع هذا الطاقم، يتشكل Unstoppable ليكون ضربة قاضية.

يُمثل الفيلم أول فيلم لجينيفر لوبيز منذ عرض فيلم Atlas المليء بالإثارة في وقتٍ سابق من هذا العام، كما أنه التعاون الثاني لها مع أفليك بعد فيلم This Is Me... Now الذي تم إصداره في فبراير الماضي.

ويمثل الفيلم أيضاً أول تجربة إخراجية لويليام غولدنبرغ، الذي عمل في عدد من أفلام أفليك وفاز سابقاً بجائزة الأوسكار عن عمله في فيلم Argo عام 2012. وقد عُرض فيلم Unstoppable لأول مرة عالمياً في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في سبتمبر.

