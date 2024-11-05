بصورة سيلفي.. الأمير ويليام يوثق وصوله كيب تاون استعداداً لحفل إيرثشوت السنوي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 01:29 مساءً - تستعد مدينة كيب تاون لاستضافة الحفل السنوي المعني بالبيئة، والذي يرعاه الأمير ويليام أمير ويلز؛ حفل توزيع جوائز إيرثشوت Earthshot. فبعد إقامة الحفل في لندن أول مرة عام 2021، بوسطن عام 2022، سنغافورة عام 2023، أخذ أمير ويلز، 42 عاماً، مبادرته البيئية إلى عاصمة جنوب أفريقيا؛ مدينة كيب تاون، حيث وصل يوم أمس الإثنين 4 نوفمبر لحضور الحفل.

الأمير ويليام يلتقي عدداً من الشباب قبل حفل توزيع جوائز إيرثشوت

https://www.instagram.com/p/DB82zAONsZD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DB82zAONsZD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DB82zAONsZD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

وصل الأمير ويليام، البالغ من العمر 42 عاماً، إلى مدينة كيب تاون، جنوب أفريقيا، في زيارة تستغرق أربعة أيام، لبدء عدد من الأحداث التي ستُختتم بحفل توزيع جوائز إيرثشوت Earthshot السنوي الرابع يوم غد الأربعاء، والتي تهدف إلى إيجاد حلول مبتكرة لقضايا المناخ والبيئة.

بعد وصوله، عقد الأمير ويليام اجتماعاً مع 120 من الشباب البيئيين القادمين من جميع أنحاء أفريقيا وجنوب شرق آسيا كجزء من برنامج Earthshot Prize Climate Leaders Youth الافتتاحي، تتراوح أعمار المشاركين بين 18و35 عاماً، وهم جميعاً متحمسون للغاية لدفع التغيير التحويلي في العمل المناخي والاستدامة، والتقط معهم صورة سيلفي.

https://www.instagram.com/p/DB8z8jtIGuT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DB8z8jtIGuT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DB8z8jtIGuT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

وقد انخرط الأمير ويليام مع القادة الشباب، واستمع إلى تجاربهم في معالجة القضايا البيئية، حيث قال أمير ويلز: "بحلول نهاية الأسبوع، أريد أن توفر جائزة إيرثشوت منصة لجميع هؤلاء المبتكرين الذين يحققون التغيير لمجتمعاتهم، وتشجع المستثمرين المحتملين على تسريع الحلول الأفريقية على نطاق واسع، وتلهم الشباب في جميع أنحاء أفريقيا المنخرطين في قضايا المناخ. أعتقد اعتقاداً راسخاً أنه إذا اجتمعنا بطموح جماعي وإلحاح، فيمكننا إعادة تشكيل مستقبل كوكبنا".

قال أمير ويلز، بعد التحدث معهم عن أفكارهم لمعالجة قضايا المناخ: "إن جائزة Earthshot تؤمن بكم، والسبب وراء إنشاء الجائزة هو لحظات مثل هذه". وتابع: "أنتم جميعاً في هذه الغرفة صناع تغيير في المستقبل، أنتم القادة، أنتم الأشخاص الذين سيحدثون الفارق في المستقبل. إنها منصتكم. استخدموها حسب حاجتكم، خذوها بعيداً، حوّلوها إلى شيء مختلف".

قد ترغبين في معرفة لماذا تستحوذ أفريقيا على مكانة خاصة في قلب الأمير ويليام؟ السر: كيت ميدلتون

الأمير ويليام يُظهر براعته في لعب الكرة

https://www.instagram.com/p/DB9ZMjWtSRj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DB9ZMjWtSRj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DB9ZMjWtSRj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

أظهر الأمير ويليام قدراته الرياضية ببراعة؛ عندما التقى بشباب من جنوب أفريقيا من ثلاث بلدات؛ أوشن فيو، وماسيفوميليلي، ولانجا، حيث شارك أمير ويلز طلاب إحدى المدارس في بعض مباريات الرجبي معهم. بصفته من محبي الرياضة وكيف يمكن أن تساعد في تعزيز الصحة البدنية والعقلية، شارك الأمير في جلسات تدريب الرجبي مع طلاب من مدرستي أوشن فيو وماسيفوميليلي الثانويتين في ملاعب المدرسة، كما شارك في درس مهارات رقمية لأطفال المدارس الابتدائية من بلدة لانجا في حافلة أطلس ديجيبوس.

حفل توزيع جوائز إيرثشوت يتماشى مع فكرة الاستدامة

View this post on Instagram A post shared by The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

سيُقام حفل توزيع الجوائز هذا العام يوم غدٍ الأربعاء 6 نوفمبر، في قبة ضخمة قابلة لإعادة الاستخدام، تتسع لـ 2000 شخص، وتم استخدامها بالفعل في العديد من الأحداث في جميع أنحاء أفريقيا، بما يتماشى مع موضوع الاستدامة للحدث. تم تصميم الهيكل وهندسته في جنوب أفريقيا، كما أن إنتاج جوائز Earthshot يخلق حوالي 650 وظيفة محلياً، مما يسهم بشكلٍ كبير في الصناعات الإبداعية في كيب تاون، كما يُقال إن السجادة الخضراء خارج قبة جائزة Earthshot هي الأطول على الإطلاق، وفقاً للمنظمين.

للمزيد من الأخبار: الأمير ويليام يكشف عن المرشحين النهائيين لجائزة إيرثشوت Earthshot

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».