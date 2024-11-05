شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك دايما نزلة برد.. 6 عادات خلال ممارسة الرياضة تصيبك بالمرض والان مع تفاصيل الخبر

أثبتت الأبحاث أن ممارسة الرياضة أمر أساسى عندما يتعلق الأمر بصحة العقل والجسم، حيث إن النشاط المنتظم يبطئ تطور 40 مرضًا مزمنًا وحالة مرضية، لكن أكد الخبراء حسب موقع express أننا قد نصاب بالمرض بسبب بعض العادات أثناء أداء التمرين، ونعرض فيما يلى أبرز العادات السيئة..

عدم غسل زجاجة المياه الخاصة بك

إذا لم تغسل زجاجة المياه الخاصة بك وتجففها بشكل كافٍ، فقد يؤدى هذا إلى تراكم الجراثيم على جانب الزجاجة ثم دخولها إلى الماء عند ملء الزجاجة، وإذا شربت هذه المياه بعد ذلك، فقد يؤدى ذلك إلى الإسهال والقىء، لذا احرص على غسل زجاجات المياه الخاصة بك يوميًا.

مشاركة سجادات الصالة الرياضية المبللة بالعرق

إذا كنت تستخدم سجادة الصالة الرياضية مباشرة بعد شخص آخر، دون مسحها، فقد تعرض نفسك لمجموعة كاملة من الجراثيم، حيث يحتوى أى سائل من سوائل الجسم على خلايا الجلد الميتة والبكتيريا من جلدنا وإفرازات أخرى، قد تحمل فيروسات لا تعرفها وإذا انتشرت هذه الفيروسات إلى شخص آخر فقد تسبب التهابات جلدية والسعال ونزلات البرد.

البقاء فى ملابس الصالة الرياضية لفترة طويلة بعد التمرين

قد تجد نفسك تقوم ببعض المهام بعد جلسة الصالة الرياضية، وتظل فى ملابسك المتعرقة أثناء القيام بذلك، الرطوبة والعرق الذى يتجمع تحت ملابس الصالة الرياضية فوق الجلد يمكن أن يؤدى إلى فطريات وبكتيريا طبيعية، ويمكن أن تنمو هذه البكتيريا على الجلد، لذا قم بتغيير ملابسك واستحم فى أقرب وقت ممكن بعد الانتهاء.

إعادة ارتداء ملابس الصالة الرياضية

هل تشعر بالرغبة فى ارتداء نفس الشورت أو الملابس الرياضية مرتين؟ لقد وجدت الأبحاث أن بكتيريا المكورات العنقودية، التى يمكن أن تسبب التهابات الجلد والتهابات المسالك البولية، كانت وفيرة على الألياف الاصطناعية بعد ممارسة الرياضة، يمكن أن تنتقل خلايا الجلد الميتة والعرق الذى تتساقط أثناء التدريب إلى ملابس الصالة الرياضية، وإذا ارتديناها مرة أخرى، فقد تتسبب فى حدوث التهابات جلدية مثل القوباء والقلاع.

عدم مسح معداتك الرياضية

من المرجح أن تتلامس مع عرق شخص آخر فى صالة الألعاب الرياضية إذا لم تمسح المعدات قبل استخدامها، وهذا يعنى أن خلايا الجلد الميتة والكائنات الحية الدقيقة قد تنتقل إليك، ما قد يسبب مجموعة متنوعة من التهابات الجلد.

ووجدت الأبحاث أن الأوزان الحرة فى صالة الألعاب الرياضية تحتوى على جراثيم أكثر بـ362 مرة من مقعد المرحاض، أما بالنسبة لجهاز المشى، فيحتوى فى المتوسط على بكتيريا أكثر بـ74 مرة من صنبور الحمام العام.

استخدام مجفف ملابس السباحة فى صالة الألعاب الرياضية

على الرغم من أن مجفف ملابس السباحة سيزيل الكثير من العرق من ملابس السباحة الخاصة بك أو الماء من ملابس السباحة الخاصة بك، تأكدى من غسل ملابس السباحة الخاصة بك عند وصولك إلى المنزل ولا تتركيها تتراكم فى حقيبة الصالة الرياضية الخاصة بك.

وأظهرت الأبحاث التى أجريت على الغسالات والمجففات المنزلية، والتى تعمل بطريقة مماثلة لمجفف ملابس السباحة فى صالة الألعاب الرياضية، أن 20% منها تحتوى على بكتيريا الإشريكية القولونية، والتى يمكن أن تسبب الإسهال واضطرابات المعدة والتهاب المثانة.