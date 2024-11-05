بعد نجاحه في مهرجان الجونة: الفستان الأبيض في دور السينما نهاية نوفمبر

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 01:29 مساءً - بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلم الفستان الأبيض خلال مشاركته في المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، سيتم عرضه في دور العرض السينمائي خلال نوفمبر الجاري.

كشفت بطلة العمل الفنانة ياسمين رئيس عن موعد طرح فيلم "الفستان الأبيض" في دور العرض السينمائي، وذلك من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، وكتبت تعليقاً قالت فيه: "وردة ورحلتها للوصول لفستان أحلامها. 20 نوفمبر فى جميع سينمات مصر".

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أصعب مشاهد الفستان الأبيض

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قصة فيلم الفستان الأبيض

تحدثتعن أصعب مشاهد هذا العمل في لقاء أجرته على هامش فعالياتوقالت أن مشهد الخناقة كان من أصعب مشاهد العمل خاصةً وأنها تعرضت لإصابة هي وأسماء جلال. وروتتفاصيل الواقعة قائلة: "اللي حصل إني كنت لابسة "تنورة" طويلة وبجري معرفش طرنا في الهواء إزاي وأسماء جلال كانت بتحاول تسندني ومعرفتش وكان في عربية راكنة هي خبطت في العربية بركبتها ووقعت أنا على راسي طبقت كبوت العربية وجالي شبه ارتجاج في المخ، وهي ركبتها ازرقت وكانت تعبانة، قعدّنا أسماء جلال رفعت رجليها وحطت تلج وأنا كشفوا عليا يشوفوا أنا عندي ارتجاج ولا اتعميت ولا فقدت الذاكرة".وتدور أحداث الفيلم حول "وردة"، وهي عروس تفقد فستان زفافها قبل ليلة واحدة من حفل الزفاف، مما يدفعها للانطلاق في رحلة عبر شوارع القاهرة برفقة صديقتها المقربة للبحث عن فستان بديل من خلال هذه الرحلة، تجد وردة نفسها أمام رحلة أعمق لاكتشاف ذاتها وإعادة التفكير في علاقتها بالمدينة التي تعيش فيها.

"الفستان الأبيض" من تأليف وإخراج جيلان عوف ومن بطولة ياسمين رئيس، أحمد خالد صالح، أسماء جلال، سلوى محمد علي، لبنى ونس، أروى جودة، إنجي أبو السعود، وميمي جمال.

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