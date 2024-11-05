ميريام فارس تتعرّض للانتقادات بسبب الحرب وفستانها الشفّاف

تعرضت النجمة ميريام فارس للكثير من الانتقادات بسبب الحفل الذي أحيته أخيراً ضمن فعالية نظّمتها شركة "XM Arabia"، بسبب الحرب في وطنها لبنان من جهة، وإطلالاتها التي وصفت بالجريئة من جهة ثانية.

وكما الكثير من النجوم، احترمت ميريام العقد الذي أبرمته قبل الحرب، وتوجّهت الى دبي لإحياء الحفل، وعبّرت خلال تواجدها على المسرح عن حزنها لما يحصل في لبنان، مؤكدةً أن الغصة في القلب كبيرة وتمنّت أن تنتهي هذه الأيام الصعبة ولا تعود أبداً، ورغم ذلك تعرّضت للكثير من الانتقادت.

وأطلت ميريام بفستان طويل ذي قماش شفّاف من اللون الأبيض، وجاء من الأعلى بتصميم ضيق من الدانتيل الأبيض المخرّم على هيئة ملابس البحر، لينسدل فوقه عند الخصر شيفون شفّاف خفيف ومتطاير من اللون نفسه ويكشف عن أجزاء من جسمها، وهو ما عرّضها أيضاً للانتقاد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصوراً يرصد لقاء عفوياً بين مقدّمة البرامج أنابيلا هلال والنجمة ميريام فارس، على هامش الحفل، حيث عبّرتا عن شوقهما لبعض بالقبلات والأحضان مؤكدتين سعادتهما بهذا اللقاء المميّز.

وكانت ميريام فارس قد وجّهت الشهر الماضي (تشرين الأول) وبالتعاون مع منظمة "اليونيسيف" نداء استغاثة عبر "إنستغرام"، حثّت فيه على "التكاتف" والتبرع للمنظمة التابعة للأمم المتحدة من أجل دعم أنشتطها في مساعدة أطفال لبنان.

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